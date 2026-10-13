NBA presenta colección especial de Pacers y Nuggets con máscaras de lucha libre para el juego en México

Chamarras y gorras forman parte de la línea inspirada en la cultura mexicana que acompañará el partido del 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México

La NBA alista una colección especial de los Indiana Pacers y los Denver Nuggets con motivo del partido que disputarán el próximo 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México. La línea incluye chamarras y gorras que combinan elementos de ambas franquicias con referencias a la cultura mexicana, entre ellas las tradicionales máscaras de lucha libre.

Las prendas destacan por incorporar los logotipos de los dos equipos y de la NBA, además de diseños alusivos al pancracio mexicano. La propuesta también retoma los colores patrios en la chamarra, con una combinación que busca conectar la identidad de la liga estadounidense con algunas de las expresiones culturales más representativas de México.

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Máscaras de lucha libre y colores mexicanos, protagonistas de la colección

Uno de los detalles más llamativos de las chamarras es la presencia de máscaras de luchadores, un elemento característico de la lucha libre mexicana que se suma a la identidad visual de los Pacers y los Nuggets.

La colección también incluye gorras y otras prendas que acompañarán la visita de la NBA a la capital del país, junto con palabras en español. Con estos diseños, la liga incorpora referencias locales a los productos relacionados con uno de sus partidos internacionales.

Gorra para el Pacers vs. Nuggets de la NBA México | New Era

¿Cuándo jugarán Pacers y Nuggets en México?

Los Indiana Pacers y los Denver Nuggets se enfrentarán el próximo 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México, en un encuentro que reunirá a dos de las mayores estrellas de la liga, siendo Nikola Jokić y Tyrese Haliburton.

El partido reunirá a dos franquicias del Este de la NBA en un escenario que también servirá como escaparate para esta colección especial, en la que el basquetbol y la lucha libre se unen para rendir homenaje a la cultura mexicana.