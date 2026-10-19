El astro de Golden State abandonó la práctica cojeando y provocó preocupación a pocos días del inicio de la temporada de la NBA

Los Golden State Warriors vivieron momentos de incertidumbre a pocos días del inicio de la temporada 2026-27 de la NBA, luego de que Stephen Curry abandonara la cancha cojeando durante una práctica abierta al público. El histórico base sufrió una molestia física que provocó preocupación entre sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y aficionados presentes en el Chase Center de San Francisco.

La situación generó todavía más inquietud cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible lesión de gravedad en la rodilla, incluida una presunta rotura del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, Steve Kerr, entrenador de los Warriors, aclaró posteriormente que Curry había sufrido una torcedura en el tobillo derecho, descartando inicialmente que se tratara de un problema grave.

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¿Qué le pasó a Stephen Curry durante el entrenamiento?

El incidente ocurrió este domingo 18 de octubre, cuando los Warriors realizaban una práctica abierta para sus aficionados. Curry participaba en una jugada frente a De'Anthony Melton cuando, aparentemente sin recibir contacto de otro jugador, realizó un movimiento que le provocó molestias y lo obligó a detenerse. Visiblemente frustrado, el base golpeó el balón contra el suelo antes de retirarse de la cancha.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, mostrando al jugador de 38 años caminando con dificultad rumbo a los vestidores. El ambiente de preocupación aumentó cuando Steve Kerr también se dirigió hacia esa zona, mientras integrantes de la organización permanecían atentos a lo ocurrido con su principal figura.

Stephen Curry presentó una lesión en el tobillo | AP

En medio de la incertidumbre, una publicación del usuario Marc Jacobs en X aseguró que existía temor por una posible rotura del ligamento cruzado anterior de Curry y que se estaban realizando evaluaciones para determinar la gravedad del problema. No obstante, esta versión no fue confirmada por los Warriors y posteriormente fue contradicha por las declaraciones de Kerr, quien explicó que las molestias del jugador correspondían al tobillo derecho.

Steve Kerr revela el estado de Stephen Curry antes del debut de Warriors en la NBA

Tras finalizar la práctica, Steve Kerr compareció ante los medios de comunicación y ofreció una actualización sobre el estado físico de su estrella. El entrenador explicó que Curry había sufrido una torcedura en el tobillo derecho y que pudo conversar con él después del incidente. "Dijo que está bien", declaró el estratega, enviando un mensaje de tranquilidad a los aficionados de Golden State.

El susto ocurrió en un momento especialmente delicado para la franquicia, debido a los antecedentes físicos del jugador. Durante la temporada anterior, Curry estuvo limitado a 43 partidos y se perdió 27 encuentros consecutivos por una lesión en la rodilla derecha, situación que afectó considerablemente las aspiraciones de los Warriors, quienes terminaron eliminados en el Play-In y no consiguieron avanzar a los Playoffs.

Steve Kerr y Stephen Curry sostienen conversación | AP