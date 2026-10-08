Karim López volvió a ver acción en el segundo duelo de pretemporada de Memphis Grizzlies ahora ante Orlando

Magic derrotó 122-118 a Memphis en el segundo juego de preparación, mientras el mexicano volvió a entrar desde la banca

Los Memphis Grizzlies sufrieron su primera derrota de la pretemporada al caer 122-118 frente al Orlando Magic en el FedExForum, noche en la que el mexicano Karim López volvió a sumar minutos.

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Más allá del resultado, la noche volvió a dejar actividad para el sonorense, quien ingresó desde la banca y disputó seis minutos, tiempo en el que registró una asistencia y continuó sumando experiencia con el primer equipo.

Orlando aprovecha su ofensiva

El Magic encontró a su principal anotador en Tristan da Silva, quien terminó con 19 puntos, mientras que Jamal Cain aportó 15 unidades. Wendell Carter Jr. también tuvo una participación importante con 13 puntos.

Por Memphis, Ty Jerome encabezó la ofensiva con 13 puntos, seguido por Cameron Boozer, quien terminó con ocho unidades. Los Grizzlies llegaron a estar cerca en el cierre, pero Orlando consiguió mantener la ventaja hasta el final.

Orlando Magic se quedó con la victoria ante Grizzlies | AP

Karim López sigue buscando minutos

Para López, cada aparición representa una oportunidad para mostrarle al coach Tuomas Iisalo que puede competir por un lugar dentro de la rotación. El mexicano ya había visto acción en el primer partido ante Atlanta, cuando terminó con dos puntos, un rebote, dos robos y un bloqueo en ocho minutos.

El sonorense, elegido en la primera ronda del Draft de 2026, deberá continuar aprovechando los minutos que Iisalo le entregue durante la pretemporada. La competencia interna por minutos será importante antes del inicio de la campaña regular.