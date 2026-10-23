En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el juego en el que podría debutar Karim López

Los Memphis Grizzlies comenzaron la temporada 2026-2027 de la NBA con una victoria sobre el Utah Jazz; sin embargo, la afición mexicana se quedó con las ganas de ver en acción a Karim López, quien no tuvo minutos durante el primer encuentro de la campaña. Ahora, el conjunto de Tennessee se prepara para enfrentar a los Golden State Warriors, en un partido que se disputará este viernes a la 20:00 horas y se podrá ver por streaming con el NBA Game Pass.

Memphis viene de ganar

Memphis se impuso por marcador de 123-103 ante Utah en su presentación en la temporada. Aunque el resultado marcó un inicio favorable para los Grizzlies, el entrenador Tuomas Iisalo decidió no utilizar a López, por lo que el jugador mexicano permaneció en el banquillo durante todo el compromiso.

La expectativa se mantiene entre los seguidores mexicanos, quienes esperan ver al alero en la duela y seguir sus primeros pasos en el mejor basquetbol del mundo. Su próximo encuentro será ante Golden State, equipo que llega después de sufrir una derrota en su presentación frente a Los Angeles Lakers.

Karim López tuvo acción en el primer juego de pretemporada de la NBA | NBA México

Para los Grizzlies, el objetivo será mantener el ritmo mostrado en su primer compromiso, mientras que los Warriors buscarán recuperarse de su tropiezo inicial. En ese contexto, la participación de Karim López será uno de los aspectos que la afición mexicana seguirá de cerca.

El encuentro entre Memphis Grizzlies y Golden State Warriors corresponde al segundo compromiso de ambos equipos en la temporada 2026-2027 de la NBA. El partido también genera interés entre los aficionados mexicanos por la posibilidad de que Karim López tenga sus primeros minutos oficiales con la franquicia de Tennessee.

Grizzlies se impone en el primer juego de la temporada a Utah | AP

López espera su debut

La llegada de Karim López a la NBA ha generado expectativas entre los aficionados mexicanos, especialmente por la posibilidad de contar con un representante nacido en México dentro de la máxima competencia del basquetbol profesional estadounidense.

Antes de su primer compromiso con los Grizzlies, el jugador originario de Sonora habló con la prensa mexicana sobre lo que significa representar al país en una liga de alcance internacional. López explicó que no considera esa responsabilidad una presión, sino una motivación para continuar con su desarrollo deportivo.

“Es un orgullo, no hay nada de presión el poder representar a mi gente y siempre tener a alguien a quien puedan ver y puedan apoyar, es algo bonito y algo lindo”, subrayó el jugador tricolor.

Karim López nuevo jugador de Grizzlies | NBA