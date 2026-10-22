Karim López deberá esperar para debutar en la NBA; Memphis vence con autoridad 123-103 a Utah

Grizzlies se impone en el primer juego de la temporada a Utah | AP

La expectación por el debut del sonorense Karim López continúa, mientras Jaime Jáquez Jr., brilló con 22 unidades pese a la derrota de Milwaukee

Memphis Grizzlies comenzó la temporada 2026-2027 de la NBA con una contundente victoria de 123-103 sobre Utah Jazz, sin embargo, la noche dejó pendiente el esperado debut del mexicano Karim López, quien no tuvo participación y deberá esperar otra oportunidad para sumar sus primeros minutos como profesional.

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Ty Jerome lidera la ofensiva de los Grizzlies

La gran figura del encuentro fue Ty Jerome, quien explotó con 45 puntos para convertirse en el máximo anotador de Memphis. El base encestó 17 de sus 25 intentos de campo, incluidos cinco triples, además de aportar siete rebotes y seis asistencias.

Los Grizzlies construyeron su triunfo a partir de un segundo y tercer cuarto demoledores, en los que sumaron 69 puntos para abrir una diferencia que Utah ya no pudo remontar. La superioridad de Memphis también se reflejó en los rebotes, donde dominó 55-38, mientras Jerami Grant aportó 15 unidades desde la banca para respaldar el esfuerzo ofensivo.

Karim López volvió a tener minutos de acción con Grizzlies | AP

La ausencia de Karim López en la duela dejó con las ganas a los aficionados mexicanos que siguen de cerca su llegada a la NBA. El sonorense ha despertado una gran expectación por convertirse en uno de los representantes mexicanos en la liga, pero el entrenador Tuomas Iisalo decidió no utilizarlo en el primer compromiso de la temporada.

El siguiente compromiso de Memphis será este viernes 23 de octubre, cuando visite a los Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco, y será una nueva oportunidad para que Karim López pueda recibir sus primeros minutos en la NBA.

Jaime Jáquez Jr. brilla con 22 puntos, pero Milwaukee cae

Jaime Jáquez intenta clavar el balón | AP

Por su parte, el mexicano Jaime Jáquez Jr. tuvo una destacada presentación con los Milwaukee Bucks, al iniciar como titular y disputar 31 minutos frente a los Washington Wizards.

El alero terminó con 22 puntos y siete rebotes, para convertirse en el segundo máximo anotador de su equipo, solo detrás de Tyler Herro, quien consiguió 24 unidades.