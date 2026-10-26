Israel "N" fue identificado como objetivo principal por su presunta participación en ataques contra policías en 2024

Israel Leonel Trigueros, mejor conocido como “El Isra”, fue apresado al interior de un restaurante de Mexicali, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con agentes estatales y de seguridad federal. Al ser identificado como presunto operador regional del grupo de Los Rusos.

Israel Leonel Trigueros es identificado como objetivo prioritario./especial

“El Isra” es reconocido como objetivo prioritario para las mesas de seguridad al ser uno de los presuntos operadores del grupo delictivo, que se desempeña como brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos obtenidos por el medio periodistico Infobae México, el acuasado es considerado operador regional en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, en Sonora, como parte de sus actividades dentro de Los Rusos.

¿Cuál es la relacionan de una agresión armada y el secuestro de un cantante?

Por otro lado, el detenido también cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, se le acusa de actividades vinculadas con el trasiego de drogas y se le una con un ataque armado realizado en 2024 en contra de un agente de inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

“El Isra” también es señalado por las autoridades federales como el presunto responsable del secuestro del cantante de corridos tumbados, Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como “El Gordo Gadaffi”, ocurrido en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado, Sonora.

“El Isra” también es señalado por como el presunto responsable del secuestro del cantante “El Gordo Gadaffi./SSC

“El Gordo Gadaffi” es un cantante originario de Culiacán, Sinaloa, quien forma parte del Grupo La Ruleta. Entre sus canciones se encuentran corridos que hacen referencia a miembros de Los Rusos e incluso a su líder.

¿Por qué sucedió el secuestro del cantante?

De acuerdo con datos del Semanario Zeta refieren, de manera extraoficial, que el secuestro del artista y una segunda persona (mujer de 49 años de edad) se habría dado por una supuesta deuda que tenían con un hombre cercano al líder de Los Rusos.

Cabe señalar que el secuestro del “El Gordo Gadaffi” se dio a conocer como parte de dos operativos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC en el mes de agosto, los cuales derivaron en el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a 4 millones de dosis, en un domicilio de Mexicali vinculado a Los Rusos. Dicha acción se llevó a cabo en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, donde las autoridades mexicanas contaron con la colaboración de la DEA.

“El Isra” y Los Rusos son objetivos prioritarios en desde 2024

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California boletinó desde el año 2024 a 11 miembros de Los Rusos como parte de su lista de personas de interés debido a la violencia en la región de Mexicali. Entre ellos se encuentra el acusado Israel "N", alias “El Isra”, fue uno de los primeros cuatro presuntos operadores integrados a la lista, la cual es encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de Los Rusos por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California boletinó desde el año 2024./(Foto: FESC)