¿Quién es la nueva novia de Peso Pluma? Esto se sabe de la mujer vinculada al cantante

Peso Pluma desató rumores de un nuevo romance meses después de confirmar su ruptura con Kenia Os. / Especial

Tras su ruptura con Kenia Os, el intérprete de corridos tumbados desató rumores de romance. Esto se sabe sobre la joven que lo relacionan en redes sociales

Peso Pluma podría haber comenzado una nueva relación sentimental a cuatro meses de confirmar su separación de Kenia Os. El cantante de corridos tumbados volvió a generar especulaciones luego de que circularan videos en los que aparece caminando junto a una mujer en un parque temático, además de reportes sobre una presunta pareja que lo habría acompañado a Miami.

La información fue difundida por la creadora de contenido de espectáculos Chamonic, quien aseguró que el intérprete estaría saliendo desde hace aproximadamente dos meses con una joven originaria de Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, hasta el momento, el artista no ha confirmado públicamente que tenga una nueva novia, por lo que los detalles sobre su supuesta relación permanecen en el terreno de los rumores.

El intérprete de corridos tumbados habría iniciado un romance, aunque no existe confirmación oficial. / @pesopluma

¿Quién es la supuesta nueva novia de Peso Pluma?

La identidad de la mujer relacionada con Peso Pluma continúa siendo una incógnita. Usuarios de redes sociales comenzaron a investigar distintas cuentas para encontrar pistas sobre la joven que presuntamente estaría saliendo con el cantante.

Uno de los perfiles que llamó la atención es la cuenta de TikTok @mercla888, cuyas publicaciones fueron comparadas por internautas con imágenes y lugares relacionados con el intérprete de “Ella Baila Sola”.

La cuenta no ofrece información pública suficiente para confirmar el nombre completo, la edad o la profesión de la persona que la administra.

Por ello, no está confirmado que la titular de esa cuenta sea la supuesta nueva pareja del cantante. Las comparaciones realizadas por usuarios de redes sociales no constituyen una prueba de su identidad ni de una relación sentimental.

Peso Pluma vuelve a estar en el centro de la conversación por los rumores sobre su vida amorosa. / AP

¿Peso Pluma fue captado con su presunta nueva novia en Disney?

Los rumores también aumentaron después de que circularan videos en los que aparece un hombre con el rostro cubierto caminando junto a una mujer en un parque temático de Florida.

De acuerdo con reportes publicados por medios de espectáculos, las imágenes fueron relacionadas con Peso Pluma debido a los tatuajes visibles del hombre y a su vestimenta. Sin embargo, estos elementos no permiten confirmar de manera concluyente que se trate del cantante.

Las imágenes provocaron comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a relacionarlas con las versiones sobre un nuevo romance. Hasta ahora, tampoco se ha confirmado públicamente la identidad de la mujer que aparece en el video.

La creadora de contenido Chamonic fue una de las primeras en difundir información sobre el supuesto romance. La comunicadora aseguró que el cantante llevaría alrededor de dos meses saliendo con una joven originaria de Guadalajara.

También señaló que la mujer lo habría acompañado a Miami durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el jueves 22 de octubre.

Chamonic agregó que el intérprete presuntamente habría tenido detalles y obsequios con su nueva conquista. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por Peso Pluma ni por su equipo.

Por ahora, no hay información verificada que permita establecer el nombre de la joven o confirmar que ambos mantienen una relación formal.

¿Cuándo terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

Peso Pluma y Kenia Os confirmaron su separación el 6 de junio de 2026, mediante un comunicado conjunto en el que informaron que su relación había llegado a su fin y pidieron respeto a su privacidad.

La ruptura ocurrió después de más de un año de noviazgo, durante el cual ambos artistas compartieron momentos de su relación y despertaron gran interés entre sus seguidores.

Desde entonces, las especulaciones sobre la vida sentimental del cantante han continuado. No obstante, aunque las versiones sobre una nueva pareja han ganado fuerza en redes sociales, Peso Pluma no ha confirmado un nuevo noviazgo.

Por el momento, la identidad de la mujer relacionada con el intérprete y los detalles sobre la presunta relación siguen sin verificarse.