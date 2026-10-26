El cantante estadounidense fue condenado en Londres por una agresión ocurrida en 2023. Aunque recibió una pena de ocho meses de cárcel, podrá permanecer en libertad bajo ciertas condiciones

Chris Brown podrá continuar en libertad pese a recibir una condena de ocho meses de prisión por su participación en una agresión contra un productor musical en Londres. La resolución fue anunciada este lunes 26 de octubre de 2026 por un tribunal británico, que decidió suspender la sentencia durante 12 meses, por lo que el artista no tendrá que ingresar a la cárcel de manera inmediata.

El intérprete estadounidense, de 37 años, compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark para conocer las consecuencias legales de un incidente que protagonizó en 2023. Durante la audiencia, el juez Tony Baumgartner dejó claro que la fama del cantante no justificaba un trato diferente ante la justicia y destacó el peligro que representó su conducta para las personas que se encontraban en el establecimiento.

Aunque la decisión le permite evitar la prisión por ahora, Brown estará sujeto a un periodo de prueba de un año, durante el cual deberá mantenerse alejado de nuevos problemas con la ley. Si comete otro delito en ese tiempo, la condena suspendida podría hacerse efectiva. El músico había reconocido su responsabilidad en julio pasado por un delito de alteración del orden público, lo que fue considerado al momento de dictar la sentencia.

Chris Brown recibió su condena este lunes 26 de octubre de 2026 por una agresión ocurrida en 2023./ AP

¿Qué hizo Chris Brown para recibir una condena de ocho meses?

El proceso judicial surgió por un enfrentamiento ocurrido el 19 de febrero de 2023 en Tape, una discoteca ubicada en Mayfair, uno de los barrios exclusivos de Londres. Aquella noche, el cantante atacó al productor musical Abraham “Abe” Diaw con una botella de vidrio, con la que lo golpeó en la cabeza. Las agresiones continuaron cuando la víctima intentó alejarse, según las pruebas presentadas ante el tribunal.

En el incidente también estuvo involucrado Omololu Akinlolu, productor musical y entrenador vocal de Brown, quien participó en los golpes contra Diaw. Durante la audiencia, el juez Baumgartner cuestionó la gravedad de lo ocurrido y declaró: "Ni una multa ni una pena de trabajo comunitario podrían reflejar la gravedad de los actos reiterados de violencia". También señaló: "Un acto de violencia de este tipo en una discoteca abarrotada es grave".

La resolución también alcanzó a Akinlolu, de 40 años, quien recibió una condena de cuatro meses de prisión suspendida durante un año. Ambos deberán pagar 1,500 libras por concepto de costas judiciales. En el caso de Chris Brown, el proceso había provocado su detención en mayo de 2025, cuando fue arrestado en un hotel de Manchester después de llegar al Reino Unido para realizar una gira. Tras permanecer varios días bajo custodia, recuperó su libertad el 21 de mayo mediante una garantía de 5 millones de libras, lo que le permitió continuar con sus presentaciones.