El programa Salvemos Vidas ha brindado más de 137 mil atenciones desde 2023 y cuenta con brigadas especializadas

El Metro de la Ciudad de México no solamente transporta a millones de pasajeros, también cuenta con un programa especializado en salud mental y prevención del suicidio, mediante el cual ofrece orientación, acompañamiento y atención psicológica a las personas que atraviesan momentos difíciles. Se trata de Salvemos Vidas, una iniciativa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que ha registrado más de 137 mil atenciones desde 2023, consolidándose como una herramienta de apoyo emocional dentro de uno de los sistemas de movilidad más importantes del país.

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En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el organismo destacó los resultados de esta estrategia y reiteró su compromiso de acercar servicios de orientación psicológica a los usuarios. Bajo el lema de este 2026, "Experiencias vividas escuchadas: voces reales, cambios reales", el Metro recordó la importancia de escuchar a quienes enfrentan problemas emocionales y facilitar su acceso a profesionales capacitados, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El Metro de cuenta con un programa especializado en salud mental y prevención del suicidio / Especial

¿Qué es Salvemos Vidas y cómo funciona en el Metro CDMX?

El programa Salvemos Vidas comenzó operaciones el 10 de agosto de 2016 con el propósito de ofrecer atención y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional dentro de las instalaciones del Metro. Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado mediante la incorporación de profesionales en psicología, brigadas itinerantes y espacios de orientación que buscan identificar oportunamente señales de alerta relacionadas con la salud mental.

Una de sus principales herramientas son las Brigadas Itinerantes de Salud Mental, integradas por personal especializado que establece contacto directo con los pasajeros para escucharlos, brindar información y detectar posibles síntomas de ansiedad, depresión o riesgo suicida. Estas acciones permiten ofrecer orientación inicial y, cuando resulta necesario, facilitar la vinculación con servicios especializados para que las personas reciban atención adecuada a sus necesidades.

El STC explicó que la escucha constituye uno de los elementos fundamentales de esta estrategia, debido a que permite generar confianza y reconocer situaciones que podrían pasar inadvertidas durante los traslados cotidianos. A través de este acercamiento, el personal busca que los usuarios sepan que existen alternativas de acompañamiento y que pueden solicitar ayuda cuando atraviesan una situación emocional complicada.

El Metro reitera su compromiso de acercar servicios de orientación psicológica a los usuarios / Especial

¿Cuántas personas ha atendido el programa Salvemos Vidas?

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Sistema de Transporte Colectivo, desde 2023 el programa ha registrado más de 137 mil atenciones a usuarios, entre intervenciones de apoyo emocional, actividades informativas y asesorías psicológicas. Los resultados reflejan el alcance de una estrategia que busca complementar el servicio de transporte con acciones enfocadas en el bienestar de quienes utilizan diariamente sus instalaciones.

Uno de los datos más relevantes es que los especialistas han realizado 950 intervenciones de contención a personas con ideación suicida dentro de las estaciones, situaciones en las que el acompañamiento profesional resulta fundamental para atender una crisis. Asimismo, mediante las brigadas itinerantes se han llevado a cabo 135 mil 337 acciones de psicoeducación y 862 consejerías psicológicas, con el objetivo de promover la prevención, la identificación de señales de alerta y el acceso a orientación especializada.

Estas cifras corresponden a diferentes modalidades de atención desarrolladas por Salvemos Vidas y muestran que el programa no se limita a intervenir cuando existe una emergencia. También busca fomentar una cultura de prevención mediante actividades informativas y espacios donde los pasajeros puedan expresar sus inquietudes relacionadas con su bienestar emocional.

El programa Salvemos Vidas comenzó operaciones el 10 de agosto de 2016 / Especial

¿Dónde puedes recibir atención psicológica en el Metro CDMX?

Además de las brigadas que recorren distintas instalaciones, Salvemos Vidas cuenta con un módulo fijo en la estación Juárez de la Línea 3, ubicado en la parte superior de la estación. Este espacio comenzó a operar en agosto de 2023 y está destinado a ofrecer orientación psicológica a las personas que se acercan para solicitar apoyo.

Desde su instalación y hasta el corte informado por el STC, el módulo de Juárez ha proporcionado 609 asesorías, convirtiéndose en un punto de contacto para quienes necesitan hablar con personal especializado. La atención forma parte de las acciones institucionales encaminadas a facilitar el acceso a servicios de apoyo emocional dentro de la red de transporte.

Los usuarios también pueden recibir orientación mediante las brigadas itinerantes, cuyo personal está capacitado para escuchar, identificar posibles señales de riesgo y proporcionar información sobre los servicios disponibles. El comunicado no especifica los horarios de funcionamiento del módulo fijo, por lo que es recomendable consultar los canales oficiales del Metro antes de acudir exclusivamente para solicitar una asesoría.

Metro CDMX comparte su experiencia con Chile para prevenir el suicidio

Los resultados de Salvemos Vidas también han despertado interés fuera de México. Durante agosto de 2026, representantes del Metro capitalino sostuvieron un encuentro virtual con funcionarios del Metro de Santiago de Chile, con quienes intercambiaron experiencias relacionadas con la prevención de la ideación suicida dentro de los sistemas de transporte masivo.

Durante la reunión, el STC presentó el modelo de atención desarrollado en la Ciudad de México, así como las estrategias que han permitido consolidar un esquema especializado para acompañar a personas en situaciones de crisis. De acuerdo con la información institucional, los representantes del sistema chileno reconocieron la capacidad de respuesta y el enfoque preventivo del programa mexicano.