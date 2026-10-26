Consulta qué placas y hologramas deberán descansar este martes, así como el horario de las restricciones y las multas por incumplir el programa

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este martes 27 de octubre de 2026, revisa antes si podrás circular por la Ciudad de México y el Estado de México, ya que el programa Hoy No Circula mantendrá sus restricciones habituales para determinados vehículos. La medida estará vigente durante 17 horas y busca reducir las emisiones contaminantes generadas por el tránsito vehicular.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación 1 o 2 deberán permanecer fuera de circulación. La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y concluirá a las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán considerar este horario antes de salir de casa.

El programa también contempla restricciones para vehículos con placas de otras entidades que no cuenten con un holograma reconocido por las autoridades ambientales. En estos casos, existen limitaciones adicionales durante las mañanas, por lo que es importante verificar las condiciones aplicables antes de ingresar a las zonas donde opera el Hoy No Circula.

El programa Hoy No Circula estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas del martes 27 de octubre./ SSC

¿Qué autos sí pueden circular el martes 27 de octubre de 2026?

No todos los vehículos estarán obligados a descansar. Los automóviles que cuenten con holograma 0 y 00 podrán circular normalmente, siempre que no se activen medidas extraordinarias por contaminación. También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cumplan los requisitos del programa, así como las unidades de emergencia y otros transportes contemplados en las disposiciones oficiales.

Las restricciones se aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México incorporados al programa, incluidos los de la Zona Metropolitana del Valle de México y las zonas correspondientes de Toluca y Santiago Tianguistenco. Por esta razón, quienes viajen entre ambas entidades deberán considerar las reglas de circulación para evitar infracciones.

Hasta la tarde de este lunes 26 de octubre, no se había confirmado una contingencia ambiental que modificara las restricciones ordinarias para el martes. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede anunciar medidas adicionales si las concentraciones de contaminantes representan un riesgo para la población.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que ignoren las restricciones podrían recibir una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo podría ser trasladado a un depósito vehicular, dependiendo de las circunstancias de la infracción.