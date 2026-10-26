Conoce todos los resultados de las batallas celebradas en el Centro Cívico de Ecatepec / Cortesía FMS México

Chuty, Skone, Rapder y Lobo Estepario arrancaron con paso perfecto y comparten el liderato con seis puntos

La FMS México 2026 comenzó con una intensa jornada de batallas, rimas y enfrentamientos que pusieron a prueba a algunos de los mejores exponentes del freestyle. El pasado sábado 24 de octubre, el Centro Cívico de Ecatepec, Estado de México, recibió a miles de aficionados que se reunieron para presenciar el arranque de una temporada en la que figuras internacionales y talentos nacionales buscarán quedarse con el campeonato.

La primera fecha dejó un panorama bastante competitivo, especialmente en la parte alta de la clasificación, donde Chuty, Skone, Rapder y Lobo Estepario terminaron empatados con seis puntos, luego de ganar sus dos enfrentamientos. Los cuatro freestylers comenzaron con paso perfecto y dejaron claro que serán rivales difíciles de superar durante las próximas jornadas de la liga organizada por Urban Roosters.

La FMS México 2026 comenzó con una intensa jornada de batallas, rimas y barras / Cortesía FMS México

Chuty, Stone, Rapder y Lobo Estepario dominan el arranque de FMS México

Desde las primeras batallas, el público pudo disfrutar de enfrentamientos que habían generado una gran expectativa. Uno de los nombres más esperados era Chuty, quien llegó como uno de los grandes favoritos y respondió con dos victorias importantes. El español derrotó a Xhavez y posteriormente se impuso a Azuky, sumando seis unidades que lo colocaron entre los líderes de la clasificación.

Otro de los protagonistas fue Skone, quien también consiguió una jornada perfecta. El experimentado freestyler venció a Kodigo en uno de sus primeros compromisos y posteriormente superó a Dalia Castella, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de improvisación. Con estos resultados, el español se mantuvo en la pelea por los primeros puestos desde el inicio de la temporada.

Por su parte, Rapder hizo valer su experiencia y consiguió dos triunfos que lo colocaron en la cima. El mexicano superó a Vens y después derrotó a Xhavez, mientras que Lobo Estepario también firmó una actuación destacada al vencer a Jony Beltrán y Lewin. Ambos representantes nacionales comenzaron con seis puntos y se mantienen empatados con los españoles Chuty y Skone.

Chuty, Skone, Rapder y Lobo Estepario terminaron empatados con seis puntos / Cortesía FMS México

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de FMS México 2026?

Después de los enfrentamientos celebrados en Ecatepec, cuatro participantes comparten el liderato con seis puntos. Más abajo aparecen Azuky, Nota Roja y Jony Beltrán con tres unidades, mientras que Xhavez, Kodigo y Dalia Castella no consiguieron sumar en sus respectivas participaciones.

Tabla de posiciones tras la Jornada

Posición* Freestyler Puntos 1 Chuty 6 1 Lobo Estepario 6 1 Skone 6 1 Rapder 6 5 Azuky 3 5 Nota Roja 3 5 Jony Beltrán 3 8 Xhavez 0 8 Kodigo 0 8 Dalia Castella 0

La igualdad entre los primeros cuatro competidores demuestra lo cerrado que podría resultar el campeonato. Ninguno de los líderes consiguió despegarse de sus rivales directos, por lo que las siguientes fechas serán importantes para comenzar a definir quién puede tomar ventaja en la carrera por el título de FMS México 2026.

El público pudo disfrutar de enfrentamientos que habían generado una gran expectativa / Cortesía FMS México

¿Quiénes ganaron las batallas de la Jornada 1 de FMS México 2026?

El público de Ecatepec disfrutó de enfrentamientos entre veteranos del freestyle y representantes de una nueva generación de improvisadores. Entre las batallas más esperadas estuvieron Chuty contra Azuky, Jony Beltrán contra Nota Roja, Skone contra Dalia Castella y Rapder contra Xhavez, encuentros que formaron parte de una jornada cargada de rivalidad y espectáculo.

Estos fueron los resultados de las batallas: Skone venció a Kodigo.

Chuty derrotó a Xhavez.

Rapder superó a Vens.

Nota Roja venció a Dalia Castella.

Lobo Estepario derrotó a Jony Beltrán.

Rapder superó a Xhavez.

Azuky venció a Kodigo.

Lobo Estepario derrotó a Lewin.

Skone superó a Dalia Castella.

Jony Beltrán venció a Nota Roja.

Chuty derrotó a Azuky.

La jornada también dejó resultados importantes para Azuky, Nota Roja y Jony Beltrán (actual campeón de FMS) , quienes consiguieron sus primeras tres unidades y se mantienen en la pelea. Aunque todavía están por debajo de los cuatro líderes, sus victorias les permiten comenzar la temporada con puntos y mantenerse cerca de los primeros lugares.

A pesar de estos resultados, el campeonato apenas comienza y todavía queda camino por recorrer / Cortesía FMS México

¿Qué pasó con Kodigo, Xhavez y Dalia Castella?

No todos los participantes consiguieron los resultados esperados en Ecatepec. Kodigo, Xhavez y Dalia Castella terminaron sin puntos después de sus enfrentamientos, por lo que tendrán que buscar una recuperación durante las siguientes jornadas para evitar que la diferencia con los líderes siga creciendo.

En el caso de Kodigo, el argentino cayó ante Skone y Azuky, mientras que Xhavez perdió frente a Chuty y Rapder. Dalia Castella, por su parte, fue superada por Nota Roja y Skone, por lo que también deberá esperar a su siguiente participación para intentar sumar sus primeras unidades.

A pesar de estos resultados, el campeonato apenas comienza y todavía queda camino por recorrer. La primera jornada permitió conocer el nivel con el que llegaron los participantes, pero también dejó abierta la posibilidad de que la clasificación cambie considerablemente conforme avancen los enfrentamientos.

FMS México 2026 arranca con una intensa lucha por el campeonato

La edición 2026 de FMS México reúne a competidores de diferentes generaciones y estilos, una combinación que promete enfrentamientos atractivos para los seguidores del rap improvisado. La presencia de figuras como Chuty, Skone, Rapder, Lobo Estepario, Azuky y Kodigo aumenta las expectativas sobre una temporada en la que cada batalla puede resultar determinante.

El Centro Cívico de Ecatepec fue el escenario del primer capítulo de esta competencia, donde los aficionados acompañaron cada enfrentamiento con gritos, aplausos y reacciones a las mejores rimas. El ambiente confirmó el interés que mantiene el freestyle entre el público mexicano, especialmente cuando se enfrentan nombres consolidados y nuevas promesas.