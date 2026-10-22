EXCLUSIVA ¿Es Chuty el favorito de FMS México? Esto dijo antes de su debut ante Azuky en Ecatepec

El freestyler español se enfrentará a la mexicana el próximo 24 de octubre en la primera jornada / Especial

En entrevista exclusiva, habló de la revancha, la presión de competir como visitante, el nivel de la liga mexicana y las figuras que dominan la escena internacional

La cuenta regresiva para el arranque de la FMS México está por terminar y una de las batallas que más expectativas genera es la de Chuty contra Azuky. El español llegará a Ecatepec para medirse con una de las representantes más destacadas del freestyle mexicano, en una jornada que reunirá a competidores de distintas partes del mundo.

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En entrevista exclusiva para CONTRA, Chuty compartió cómo se prepara para este enfrentamiento, qué espera de su rival y por qué prefiere concentrarse en su propio rendimiento antes que preocuparse por los factores externos.

El encuentro está programado para el próximo 24 de octubre en el Centro Cívico de Ecatepec, donde Azuky competirá ante su público. Para el español, el reto no consiste únicamente en conseguir los puntos de la jornada, sino también en adaptarse a una liga con sus propias narrativas, figuras y dinámica de espectáculo.

El encuentro está programado para el próximo 24 de octubre en el Centro Cívico de Ecatepec / Especial

Chuty vs. Azuky: ¿cómo llega el español a la batalla de FMS México?

La expectativa alrededor de este enfrentamiento también está relacionada con el antecedente entre ambos freestylers. Al recordar su batalla anterior, Chuty consideró que ninguno logró mantener una superioridad constante durante todo el encuentro.

“Yo creo que la anterior estuvo muy bien. O sea, tuvo como altibajos de que creo que a lo mejor no nos llegamos a encontrar en ningún momento. O sea, que los puntos en los que yo me sentía como un poco mejor, ella a lo mejor no. Cuando ella estuvo un poco mejor, yo a lo mejor no. Entonces, como que se acabó decantando por quien había tenido más momentos, no por quien había destacado más en un momento como de encontronazo, de los dos estando bien”.

Para esta nueva batalla, el español considera que el contexto será diferente. En esta ocasión, Azuky llegará con experiencia en la competición mexicana y tendrá la oportunidad de presentarse ante su gente, mientras que él deberá adaptarse a un entorno distinto al que está acostumbrado.

Chuty también recordó que, en otro enfrentamiento, coincidió con Azuky en una jornada en la que tuvo que medirse con Aczino, una circunstancia que modificó el protagonismo de aquella fecha.

Chuty buscará dar una batalla que esté al nivel y contexto de México / Especial

“Creo que ahora hay bastantes diferencias porque, claro, a mí, por ejemplo, me tocó el mismo día de Azuki como siendo debutante en World Series. Y el mismo día me tocaba Aczino. Entonces, es como que entiendo que la batalla como que siempre suele ser como más de cabeza carteles cuando nos enfrentamos con Aczino. Y ahora es al revés. O sea, ahora vamos a un sitio donde ella sí lleva tiempo, no es debutante, es la batalla estelar del día”.

“Creo que hay como ciertas diferencias que creo que me llaman mucho la atención y que creo que puede hacer que el enfrentamiento esté muy bien. Hombre, yo evidentemente quiero que acabe igual. Ella no. Y cada uno va a intentar lo suyo. Pero bueno, es una batalla que tengo muchas ganas. Ojalá lo hagamos los dos muy bien y que sea una batalla que merezca la pena ver”.

¿Le preocupa a Chuty enfrentar a Azuky en Ecatepec?

Uno de los factores que podría influir en la batalla es la localía. Azuky competirá en Ecatepec, lugar con el que tiene un vínculo especial, por lo que podría contar con el respaldo del público durante el enfrentamiento.

Sin embargo, Chuty aseguró que no está demasiado preocupado por el escenario ni por la posibilidad de que la audiencia apoye a la representante mexicana. Su prioridad será ofrecer una actuación que esté a la altura de sus propias expectativas.

El freestyler español llega mentalmente preparado para ganar sus primeros seis puntos / Especial

“Estamos preparados para eso, obviamente. Y bueno, como te digo, no estoy muy preocupado porque sea como dentro de México o que sea en Ecatepec. Estoy más preocupado de hacerlo yo bien, de hacer lo que yo sé que suelo y que puedo llegar a hacer. Y lo demás, pues como se vaya dando. Pero lo que más me preocupa es hacer yo un performance, una actuación que yo considere decente”.

El español dejó claro que su preparación está enfocada en controlar aquello que depende de él: su desempeño, su concentración y su capacidad para desarrollar su estilo durante la batalla. De esta manera, el enfrentamiento promete poner a prueba tanto la experiencia internacional de Chuty como la capacidad de Azuky para aprovechar su conocimiento de la liga y el apoyo de los aficionados mexicanos.

Chuty revela qué le preocupa antes de competir en México

Más allá de la batalla, el traslado desde España hasta México representa un reto físico para el competidor, quien mencionó el viaje en avión como uno de los aspectos más incómodos de la experiencia.

En el plano mental, aseguró que llega con confianza, motivación y la intención de dar lo mejor de sí mismo. También explicó que, cuando siente que se ha preparado adecuadamente, puede afrontar el resultado sin reprocharse no haberlo intentado.

“Como siempre digo, lo peor de estos casos es el avión. Me preocupa meterme 11 o 12 horas en un avión con las rodillas en el pecho porque dentro hay que competir mentalmente. Bueno, pues supongo, como siempre, me veo bien rapeando, tengo ganas, voy a hacer lo mejor que pueda. Y cuando voy así, por regla general suele ir bien, pero que si no va bien, pues son momentos en los que tú tampoco te reprochas nada porque tú vas con todo lo que tienes que hacer”.

“En plan, he rapeado lo suficiente, voy con la cabeza como tengo que ir, voy predispuesto a hacerlo bien, todo está como tiene que estar. Entonces, no voy con preocupaciones de cosas negativas, sino con que todo está como tiene que estar y a intentar hacerlo lo mejor posible”.

¿Chuty es favorito para ganar FMS México?

Por trayectoria, Chuty es uno de los nombres más reconocidos de la competición. El español recordó que cuenta con cinco títulos de liga y una larga experiencia en el freestyle, factores que pueden colocarlo entre los candidatos a pelear por los primeros puestos.

No obstante, también advirtió que competir en una liga nueva implica algo más que tener un historial destacado. Para él, la adaptación al formato, la conexión con el público y la comprensión de las historias que se desarrollan durante la temporada pueden marcar diferencias.

“Creo que va a depender mucho de cómo haga mi primera actuación en la jornada uno. Cómo consiga conectar… Evidentemente, soy el que tiene más recorrido, más trayectoria en el freestyle, más vitrina, he ganado cinco ligas ya. Pero hay que entender también el contexto de, ahora yo estoy de visitante en la liga, tengo que intentar conectar bien, entender bien todas las narrativas, entender bien todo el show”.

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“Hay que hacer un proceso de adaptación, hay que hacer un proceso de conexión en todas las zonas, sentirme cómodo compitiendo. Entonces, si yo llego a la primera jornada y me voy con seis puntos y haciendo una actuación tal, pues todo está en orden”.

Con estas palabras, Chuty reconoce que su trayectoria puede generar expectativas, pero no considera que el nombre sea suficiente para garantizar una temporada exitosa. Su primer objetivo será sumar los seis puntos disponibles en la jornada y demostrar que puede adaptarse al campeonato.

Chuty pone a México y España entre las potencias del freestyle

Durante la conversación, el español también analizó el nivel de las principales escenas de freestyle y destacó la calidad de los competidores mexicanos y españoles. Al hablar de España, mencionó a figuras como Skone, Gazir, Bnet y Arkano. Sobre México, destacó la profundidad de talento que existe en la escena y el nivel de sus principales representantes.

“A ver, para mí España siempre está, obviamente, porque es lo que te digo, con Skone, con Gazir, con el propio Bnet, Arkano, hay muchos nombres que están súper fuertes. México, obviamente, o sea, tiene la liga más potente, el Mundial, pues la selección me parece muy dura. O sea, al final si sigues teniendo siempre, pues eso, ahora que es Aczino, Jony y Azuki, pero podrías contar con Lobo, con Rapder, o sea, hay muchos nombres. Incluso nombres que ya no están compitiendo, que han marcado como RC, como Stigma…”

Además de México y España, Chuty señaló a Colombia como una de las escenas que atraviesan un buen momento, y reconoció el nivel de representantes de otros países, entre ellos Argentina, Perú, Cuba y República Dominicana.

En ese análisis, destacó nombres como Marithea, Teorema, El Menor, Éxodo Lirical, Reverse, Jade y Nekros. Para el español, el freestyle internacional conserva una amplia variedad de estilos, por lo que las preferencias también dependen de las características que cada aficionado valora en una batalla.

Chuty explica por qué el flow latino puede marcar la diferencia

Otro de los temas abordados fue el estilo de los competidores latinoamericanos, particularmente el flow y la naturalidad con la que algunos desarrollan sus rimas. Chuty coincidió en que esas cualidades pueden representar una ventaja competitiva, aunque considera que algunos freestylers todavía deben trasladar esa espontaneidad a sus presentaciones sobre el escenario.

Al referirse a Éxodo Lirical, explicó que su manera de expresarse puede resultar especialmente atractiva cuando compite con mayor naturalidad y menos rigidez técnica.

“Sí, yo creo que sí. Para mí sí. De hecho, se lo digo a Éxodo siempre. Se lo dije en Chile y se lo volvemos a decir en la Inter de México. Si es que cualquier cosa que digas hablando está guapísima. Suena mejor. Cualquier concepto es increíble. Creo que como no han tenido como un súper referente todavía con su estilo, porque su estilo sí está muy representado creo en las batallas que hacen”.

“Creo que se están soltando poco a poco lo competitivo, pero todavía tienen que soltarse más. Y creo que cuando haya dos, tres figuras que empiecen como a soltarse mucho más y a decirlo como ellos se sienten. Porque tú les ves como compitiendo más rígidos, como que se contienen a la hora de expresarse”.

Chuty espera disfrutar el ambiente de FMS México

Más allá de los puntos y las expectativas deportivas, el español aseguró que llega motivado por los nombres que integran la liga y por la oportunidad de convivir con competidores con quienes mantiene una buena relación.

El ambiente previo y posterior a las batallas también forma parte de la experiencia que espera encontrar durante su participación en México.

Con la primera jornada a la vuelta de la esquina, la atención estará puesta en el duelo contra Azuky, una batalla que enfrenta la trayectoria internacional de Chuty con una representante mexicana que tendrá la oportunidad de competir en casa.

El español lo tiene claro: su prioridad será ofrecer su mejor versión, adaptarse a la liga y buscar un inicio sólido. La respuesta llegará sobre el escenario del Centro Cívico de Ecatepec, donde ambos buscarán comenzar la temporada con una actuación que esté a la altura de las expectativas.