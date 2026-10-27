Algunos adeudos podrían dejar de aparecer en el historial crediticio durante noviembre si cumplen con los plazos legales. Conoce qué cantidades aplican y cómo revisar tu situación

Las personas que llevan varios años con problemas en su historial del Buró de Crédito podrían ver desaparecer algunos registros negativos en noviembre de 2026. Esto será posible únicamente para los adeudos que cumplan con los tiempos establecidos en la ley, por lo que no significa que todas las deudas antiguas serán eliminadas ni que los bancos dejarán de exigir los pagos pendientes.

Tener un mal historial puede complicar la autorización de una tarjeta de crédito, un préstamo personal o cualquier otro financiamiento. Sin embargo, los atrasos no tienen que aparecer para siempre en los reportes, pues existen reglas que determinan cuándo debe retirarse cierta información. El tiempo depende principalmente del monto adeudado, expresado en Unidades de Inversión (UDIS), y de las actualizaciones realizadas por las instituciones que otorgaron el crédito.

También es importante acabar con una idea equivocada: el Buró de Crédito no tiene una "lista negra" exclusiva para deudores. Cualquier persona que haya contratado un financiamiento puede aparecer en sus registros, incluso si nunca se ha atrasado. La diferencia está en cómo se refleja su comportamiento de pago, información que los bancos y otras empresas toman en cuenta antes de autorizar nuevos créditos.

¿Qué deudas podrían desaparecer del Buró de Crédito en noviembre de 2026?

Los adeudos más elevados son los que pueden permanecer durante más tiempo en el historial. Por ejemplo, cuando una deuda supera las 1,000 UDIS, su registro puede conservarse hasta seis años, siempre que el monto sea inferior a 400 mil UDIS, no exista un procedimiento judicial relacionado con el crédito y tampoco se haya cometido fraude. Si se cumplen estas condiciones y el plazo correspondiente termina en noviembre, la información podría ser retirada.

El Buró de Crédito establece plazos de uno a seis años para eliminar ciertos registros negativos./ Pixabay

Para quienes tienen cantidades menores, el periodo de espera cambia. Los adeudos superiores a 500 UDIS, pero que no rebasan las 1,000, pueden dejar de aparecer después de cuatro años. En cambio, cuando el dinero pendiente supera las 25 UDIS y llega como máximo a 500, el tiempo establecido se reduce a dos años. Esto significa que personas con créditos de diferentes cantidades pueden tener fechas distintas de eliminación, incluso si dejaron de pagar durante el mismo año.

El plazo más corto corresponde a los registros de deudas de hasta 25 UDIS, que pueden eliminarse después de un año, siempre que cumplan las condiciones correspondientes. No obstante, para saber si la eliminación puede ocurrir en noviembre de 2026, hay que revisar las fechas reportadas por el acreedor, ya que el tiempo puede contarse desde el primer aviso de atraso o desde la última actualización del crédito. Además, que un registro desaparezca no significa que el dinero pendiente quede automáticamente perdonado.

¿Cómo saber si tu historial crediticio puede cambiar en noviembre?

Antes de dar por hecho que una deuda será eliminada, lo recomendable es consultar tu Reporte de Crédito Especial, disponible gratuitamente una vez cada 12 meses. Ahí puedes revisar qué instituciones han registrado financiamientos a tu nombre, cuáles presentan atrasos y, cuando corresponda, la fecha probable de eliminación. Si encuentras un dato incorrecto, puedes solicitar una aclaración; el Buró de Crédito permite presentar dos reclamaciones gratuitas al año.