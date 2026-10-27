Los Askis en la Arena CDMX: ¿cuándo será el concierto por sus 31 años?

Los Askis celebrarán 31 años de trayectoria con un concierto en la Arena CDMX./redes sociales

La agrupación de cumbia andina mexicana se presentará el 1 de noviembre con invitados especiales

Los Askis celebrarán sus 31 años de trayectoria con un concierto en la Arena CDMX el próximo 1 de noviembre. Después de festejar sus tres décadas en el Auditorio Nacional, la agrupación prepara un espectáculo con invitados especiales, bailarines y elementos visuales para reencontrarse con sus seguidores.

Roger Sánchez, integrante de la banda, reconoció que presentarse en este recinto representa un nuevo reto para los músicos, quienes comenzaron su carrera en Coyoacán y han pasado por escenarios de distintos tamaños. Aunque cuentan con más de tres décadas de experiencia, admitió que el compromiso de tocar en un espacio de esa magnitud todavía les provoca emoción.

¿Qué artistas acompañarán a Los Askis en el concierto?

La presentación contará con la participación de Los Bybys y Santaferia, a través de sus vocalistas Sergio Ramírez Prado y Alonso González, conocido como “El Pollo”. De acuerdo con José Cortés Ibarra, habrá colaboraciones con canciones de Los Askis y temas de los invitados interpretados al estilo de la agrupación. El espectáculo también incluirá sonidos de distintas regiones de América Latina, con tambores, marimba y bailarines. Los músicos adelantaron que preparan una presentación audiovisual e interactiva, con dinámicas para que el público participe durante el concierto.

La fecha también influirá en la propuesta visual del evento. Al realizarse cerca del Día de Muertos, el grupo contempla vestimenta con calaveras y otros elementos alusivos a la celebración mexicana, además de actividades multimedia para involucrar a los asistentes.

La agrupación se presentará el 1 de noviembre con invitados especiales./Foto: Omar Pardavé

Los Askis celebran más de tres décadas juntos

Además de sus 31 años de trayectoria y 17 discos, los integrantes destacaron la permanencia de la alineación original como una de las características de la agrupación. Algunos de sus miembros comenzaron a tocar cuando tenían alrededor de 18 años y ahora incluso son abuelos; a lo largo del tiempo, también se han incorporado hijos de algunos fundadores.

José Cortés Ibarra comparó la historia del grupo con un matrimonio, en el que las diferencias y los conflictos forman parte de la convivencia. Sin embargo, explicó que el trabajo compartido y la importancia de mantener unido el proyecto los han llevado a continuar juntos.

Roger Sánchez también recordó que, durante su juventud, soñaba con compartir escenarios con agrupaciones reconocidas. Con los años, esos objetivos se convirtieron en realidad gracias al trabajo colectivo, que llevó a Los Askis a presentarse en Estados Unidos junto a artistas como Los Tigres del Norte y Los Temerarios.

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