Un operativo federal en Sinaloa permitió localizar una instalación clandestina dedicada a la producción de drogas sintéticas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado de Los Brasiles, municipio de Culiacán, Sinaloa. El operativo permitió asegurar 100 kilogramos de metanfetamina, como parte de las acciones federales contra la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en el inmueble también encontraron 32 litros de sustancias químicas y diverso material relacionado con la elaboración de narcóticos. La intervención se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de los trabajos para detectar y neutralizar instalaciones utilizadas por organizaciones criminales.

Autoridades aseguran 100 kilos de droga en Sinaloa / @GabSeguridadMX

Aseguran droga y sustancias químicas

Las autoridades informaron que el equipo, los accesorios y las sustancias localizadas fueron inhabilitados en el mismo sitio para impedir que volvieran a utilizarse. Con esta medida, las dependencias federales buscaron evitar que la instalación continuara operando para la fabricación de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 8.8 millones de pesos para la delincuencia organizada. La cifra considera la droga decomisada, los insumos químicos y el material localizado durante el operativo, aunque no se detalló por separado el valor de cada elemento.

El operativo generó pérdidas de 8.8 millones de pesos al crimen organizado / @GabSeguridadMX

Operativo contra las drogas en Sinaloa

Dicha intervención forma parte de las acciones coordinadas que mantienen las autoridades federales para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa, una entidad donde se han localizado laboratorios clandestinos y puntos de almacenamiento de sustancias químicas. Estos operativos buscan retirar materiales e instalaciones de las redes de producción ilegal.