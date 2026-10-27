La UNAM prepara la Noche de las Estrellas 2026: ¿cuándo y dónde será el evento gratuito?

La edición de este año conmemorará acontecimientos relacionados con la astronomía, la ciencia y la historia universitaria./Especial

La Ciudad Universitaria recibirá una nueva edición de la jornada astronómica el 14 de noviembre. Habrá telescopios, planetarios, talleres y actividades culturales con entrada libre

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alista la edición 2026 de la Noche de las Estrellas, un encuentro que busca acercar la astronomía y la ciencia al público mediante experiencias interactivas. La cita en la Ciudad de México será el sábado 14 de noviembre, en las Islas de Ciudad Universitaria.

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De acuerdo con el programa oficial del Instituto de Astronomía de la UNAM, las actividades se realizarán de las 15:00 a las 22:00 horas. El acceso será gratuito y estará abierto al público general, por lo que las personas interesadas podrán asistir sin necesidad de contar con conocimientos previos sobre el universo.

Las Islas de CU serán la sede del encuentro astronómico en la Ciudad de México./unam

¿Qué actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2026?

Durante la jornada, los asistentes podrán observar distintos objetos astronómicos a través de telescopios instalados en el recinto. También habrá planetarios con proyecciones inmersivas, conferencias, talleres, experimentos y carpas temáticas para conocer diferentes áreas de la ciencia.

La programación incluirá propuestas musicales y actividades artísticas, con opciones para personas de distintas edades. La intención es que el público se acerque al conocimiento científico de una manera accesible, con explicaciones y experiencias que permitan comprender mejor los fenómenos del cosmos.

Las Islas de CU serán la sede del encuentro astronómico en la Ciudad de México./Especial

¿Cuál será la temática de esta edición?

La edición 2026 conmemorará varios acontecimientos vinculados con la astronomía, la ciencia y la historia universitaria. Entre ellos se encuentran los 75 años de la detección de la línea de 21 centímetros del hidrógeno, un avance importante para el estudio del universo, y los 20 años de la definición del concepto de planeta por parte de la Unión Astronómica Internacional.

La celebración también recordará el 115 aniversario del nacimiento de la astrónoma Paris Pişmiş, los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, así como los 475 años de la fundación de la Universidad de México. Estos temas formarán parte de las actividades de divulgación de la jornada.