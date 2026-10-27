El hombre fue trasladado al Hospital General de La Villa después de caer desde un edificio de dos pisos y resultar lesionado en la vía pública

Un hombre de aproximadamente 50 años se aventó desde la azotea de una casa de dos niveles en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, durante este martes 27 de octubre. Luego de caer sobre la acera y sufrir golpes en distintas partes del cuerpo, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital General de la Villa.

El incidente ocurrió en la calle Paganini, entre Meyerbeer, en la colonia Vallejo, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y personal de Protección Civil acudieron para atender la emergencia. Aunque de los intentos para persuadirlo, el hombre, cuya identidad no fue revelada, término arrojándose e impactando la acera. Debido a esto los equipos de emergencia intervinieron para brindarle atención médica y organizar su traslado a un hospital.

Un hombre de aproximadamente 50 años se arrojó desde la azotea de un domicilio de dos niveles./especial

¿Qué pasó con el hombre del edificio?

Los primeros reportes señalan que el hombre se precipitó desde la azotea de una vivienda de dos pisos y luego de la caída, quedó lesionado sobre la acera, por lo que se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al lugar arribó una patrulla del sector, además de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la demarcación y policías de la SSC de la Ciudad de México. Asimismo para atender al lesionado participaron vulcanos identificados como equipo 2-1-6, a bordo de la unidad MP-001, también como una ambulancia de Protección Civil con número T11-508.

El personal médico realizó una valoración del paciente, un hombre de aproximadamente 50 años cuya identidad no fue revelada y por las lesiones que presentó tras la caída, se determinó su traslado prioritario al Hospital General de la Villa. Ya una vez que el hombre fue llevado al centro médico, los servicios de emergencia se retiraron del lugar del incidente.

Crisis económica emocional del hombre que aventó

Durante el intercambio de información con el personal que intentaba persuadirlo para que no se lance, el sujeto relató que había sido invitado a trabajar en Lerma. Sin embargo, afirmó que no se cumplieron las promesas laborales que le habían ofrecido.