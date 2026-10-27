La producción de Canal 6 notificó que el presentador se hará responsable de los daños causados a la chica, quien sufrió golpes en la boca

En una transmisión en vivo del canal 6 se presento un momento que dejó a una integrante del elenco de "Es Show" con lesiones en el rostro, luego de que el conductor Ernesto Chavana pateara un dron en las dinámicas. El aparato, que sobrevolaba el estudio de Multimedios, terminó impactando contra la boca de la joven modelo.

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Ernesto Chavana pateo un dron durante la emisión en vivo./especial

El altercado ocurrió en medio de una discusión relacionada con la conducción del espacio de entretenimiento. Chavana, se mostro visiblemente molesto, reaccionó lanzando una fuerte patada contra el dispositivo que utilizaba el equipo de producción para captar imágenes aéreas. Tras el impacto, el dron salió disparado sin control y golpeó a una de las participantes del programa. La afectada manifestó dolor de inmediato y tuvo que retirarse del set mientras sus compañeros intentaban reaccionar ante lo sucedido. Las cámaras registraron el instante exacto en que el aparato la alcanzó.

¿Qué pasó con la modelo después del golpe?

El video comenzó a circular en redes sociales, donde generó preocupación y múltiples comentarios sobre la seguridad en el programa y por la participante del show. La producción de Canal 6 de Multimedios informó a través de sus canales oficiales que Chavana se hará responsable de los daños ocasionados a la joven.

Atención medica por el golpe

En otro momento del video, la joven regresa al estudio después de haber sido atendida por lesiones en el rostro y los labios, presuntamente ocasionadas por el impacto del dron. También se muestra una disculpa pública puede ser necesaria, pero usuarios de la red mencionaron que ese gesto no sustituye la responsabilidad de garantizar atención médica, cubrir los daños que correspondan y evitar que una situación semejante vuelva a ocurrir.

Entre los espectadores persiste la duda sobre si la discusión que precedió al incidente fue real o parte de las situaciones dramatizadas habituales en "Es Show". El formato del programa suele incluir enfrentamientos y momentos de tensión entre sus integrantes, lo que ha llevado a cuestionar el origen del altercado.