Durante el programa Somos FOX, aparecieron el escudo de Gallos Blancos y el del equipo femenil de los Tuzos en los gráficos relacionados con el América vs. Pachuca

La transmisión de Somos FOX tuvo un par de errores en sus gráficos durante la cobertura del partido entre América y Pachuca. Mientras se analizaba el encuentro, las imágenes que aparecían en pantalla mostraron elementos que no correspondían con los equipos involucrados, situación que llamó la atención durante la emisión en vivo.

Uno de los fallos ocurrió cuando aparecieron Guillermo Almada y Henry Martín en el lado del América, mientras que del lado de Pachuca se mostraba a Oussama Idrissi junto a Benjamín Mora. Sin embargo, detrás del futbolista marroquí apareció el escudo de Querétaro en lugar del correspondiente a los Tuzos.

FOX confunde los escudos de Querétaro y Pachuca

El error pudo pasar inadvertido para algunos espectadores, pero resultó evidente al observar el fondo utilizado para presentar a Idrissi. Los Gallos Blancos disputaban su partido contra Cruz Azul durante la misma jornada y a la misma hora, por lo que la aparición de su escudo habría sido una equivocación en los gráficos de la transmisión.

Minutos después, el fondo fue modificado para corregir el detalle. No obstante, ese no fue el único fallo que se presentó durante el programa deportivo.

Jugada del posible penal en favor de Pachuca ante América | MexSport

FOX utiliza el escudo del Pachuca femenil en el América vs. Pachuca

En el encabezado principal del programa, donde se mostraba el marcador del encuentro junto con los escudos de ambos equipos, también apareció una imagen incorrecta. Mientras que el emblema del América correspondía al equipo varonil, el de Pachuca pertenecía a su escuadra femenil.

Otro detalle que fue corregido con el pasar del programa, pero tampoco pudo pasar desapercibido para los usuarios de redes sociales.

La transmisión de Somos FOX presentó dos equivocaciones en sus elementos gráficos durante la cobertura del enfrentamiento entre Águilas y Tuzos: primero, el escudo de Querétaro detrás de Idrissi y, posteriormente, el emblema del conjunto femenil hidalguense en el marcador principal.