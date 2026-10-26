La frustración de los americanistas termina en empujones afuera del estadio tras la derrota ante Pachuca

Al final del juego entre América y Pachuca hubo un conato de bronca | Mexsport

La derrota de 1-2 de las Águilas provocó momentos de tensión entre algunos seguidores azulcremas al finalizar el encuentro

La derrota del América por 1-2 ante Pachuca dejó molestia entre algunos aficionados azulcremas, quienes protagonizaron un altercado a las afueras del estadio al término del encuentro correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX.

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El resultado adverso de las Águilas habría sido uno de los factores detrás del descontento que se manifestó entre los aficionados, aunque no se ha confirmado qué originó el enfrentamiento.

Un video muestra los empujones entre aficionados del América

Un video de aproximadamente 13 segundos, difundido en las redes sociales del diario ESTO, exhibió a un grupo de personas que intercambiaban groserías y empujones en medio de la confusión. Entre los involucrados se encontraban aficionados americanistas, mientras otros asistentes observaban lo ocurrido.

Óscar Perea y Oussama Idrissi pelean el balón en el campo | MexSport

En las imágenes también se aprecia a un elemento de seguridad cerca del lugar, sin que se observe una intervención directa. Finalmente, fueron los propios aficionados quienes intervinieron para separar a las personas involucradas y evitar que el altercado continuara.

Un llamado a vivir el futbol sin violencia

Afortunadamente, el incidente no habría pasado a mayores, de acuerdo con lo que se aprecia en el video, aunque el episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantener un ambiente seguro en los alrededores de los estadios.

La pasión por un equipo no debería convertirse en motivo de agresiones entre quienes comparten el mismo espacio.

La asistencia a los partidos debe ser una oportunidad para disfrutar del futbol y convivir con otros aficionados, independientemente del resultado. Es importante que los seguidores eviten las provocaciones y los enfrentamientos, para que las familias puedan acudir al estadio sin temor alguno.