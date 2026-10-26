Cambios en la parte más alta, menos en el liderato, en donde sigue apareciendo el azulcrema de las Águilas

Terminó la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que cada vez está más cerca la Liguilla del campeonato, así que comienza a tomar forma la lista de equipos eliminados, de equipos clasificados y un pequeño listado de equipos que siguen compitiendo por entrar a la 'Fiesta Grande'.

América sigue siendo el líder, Cruz Azul 'asalta' el subliderato, y Chivas no abandona el Top 3; mientras que del lado opuesto de la clasificación, los Bravos de Gustavo Lema y el Necaxa de Juan Reynoso comienzan a despedirse de la competencia que cierra el año mundialista.

La Máquina quiere liderato

Las Águilas han caído ante los Tuzos; sin embargo, ni Cruz Azul o Chivas con sus victorias respectivas de esta fecha han podido alcanzar los 27 puntos azulcremas, pues incluso les queda un partido pendiente en contra de Xolos. La Máquina ya es segundo al vencer a Querétaro y el Rebaño Sagrado se queda en tercero por la diferencia de goles a pesar de ganarle al Monterrey de su expastor Matías Almeyda.

Atlas protagonizó un partidazo en contra de Puebla, ganándoles 4-3 y aferrándose a la cuarta plaza de la tabla; Toluca pasa una mala racha, pero no sale de los primeros cinco lugares, permitiendo también que La Fiera sea uno de los ocho equipos clasificados a Liguilla por el momento. Los dos clubes que completan la tabla de posiciones en los clasificados son Rayados y los Gallos, ambos con la misma cantidad de puntos (20).

'Piojo' Alvarado celebra con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

En noveno y décimo lugar, ambos equipos con 19 unidades, Santos perdió su extraordinaria racha ante Xolos y se queda a solo un punto de Liguilla, lo mismo que San Luis al ganarle al Atlante en el Banorte. Pumas sigue por la calle de la amargura al no salir de la décimo segunda posición, los Tuzos con todo y su victoria en contra del líder se mantienen en el lugar 13, en el puesto 14 está Puebla empatando en puntos.

Será para la próxima