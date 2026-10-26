Joel Huiqui en su llegada a La Corregidora para enfrentar a Querétaro | Imago7

El entrenador de La Máquina no quiere quedarse con lo que ha conseguido hasta el momento

Joel Huiqui habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante Querétaro, resultado con el que La Máquina completó nueve puntos en una semana y se colocó en el segundo lugar de la clasificación, por diferencia de goles, con la mira puesta en la cima del campeonato.

Huiqui busca ser los mejores del torneo regular

Ha sido una semana increíble. Primero, gracias a Dios, cumplimos el objetivo de esta semana: lograr nueve puntos para el equipo era muy importante. También estamos cerca de nuestro primer objetivo, que es pelear por el primer lugar

Para Huiqui, uno de los aspectos positivos ha sido encontrar el ritmo goleador de sus delanteros.

La competencia ha sido fuerte. Hay que destacar el trabajo de mis jugadores, hicieron una semana completa y estamos encontrando el ritmo goleador de nuestros delanteros

Joel Huiqui dialoga con Erik Lira en el duelo ante Querétaro | Imago7

La intención es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a la Fiesta Grande en una posición favorable y tener la posibilidad de disputar sus encuentros de Liguilla en casa.

Es clave cerrar bien el torneo para sumar la mayor cantidad de puntos, para estar lo más cerca del primer lugar y entrar a la Liguilla en una buena posición. Vamos por el camino correcto para poder recibir en casa los partidos de Liguilla

La importancia de un equipo competitivo

La competencia interna será fundamental para sostener el nivel colectivo y evitar que el equipo pierda intensidad en el momento decisivo de la temporada.

“La única manera de lograr el campeonato es entender que también nosotros tenemos una competencia interna”, concluyó el técnico de La Máquina.