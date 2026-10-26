¡Semana perfecta! Cruz Azul golea a Querétaro y escala al segundo lugar del Apertura 2026

Cruz Azul vence a Querétaro en La Corregidora | MEXSPORT

La Máquina de Joel Huiqui sumó su tercera victoria consecutiva tras imponerse 1-3 a los Gallos Blancos

Cruz Azul cerró una semana perfecta con tres victorias consecutivas. La Máquina de Joel Huiqui venció 1-3 a Querétaro, con Andrés Montaño en plan estelar, y se colocó en el segundo lugar de la tabla general por diferencia de goles.

Montaño abrió el camino para La Máquina

Con un Montaño inspirado y una ofensiva contundente, los cementeros volvieron a mostrar su poderío. Al minuto 19, Andrés Montaño abrió el marcador desde el punto penal, tomó la responsabilidad y venció al arquero Guillermo Allison para poner en ventaja a los celestes.

Sin embargo, Querétaro respondió al minuto 33 con un golazo de Mateo Coronel, quien aprovechó una asistencia de Iker Benito para igualar el encuentro. Al 44, Nicolás Ibáñez apareció con un golazo para recuperar la ventaja. El delantero aprovechó una asistencia de Jesús Orozco Chiquete para poner el segundo tanto de los celestes y encaminar el triunfo.

Antes de que terminara la primera mitad, al 45+2, Christian Ebere aprovechó una asistencia de Andrés Montaño para marcar el tercero de Cruz Azul.

Nicolás Ibáñez se manda un golazo ante Querétaro | IMAGO7

Ya no se hicieron daño en el segundo tiempo

Con este resultado, Cruz Azul sumó su tercera victoria consecutiva y completó una semana perfecta bajo el mando de Joel Huiqui.

La Máquina se colocó en el segundo puesto de la clasificación, únicamente por diferencia de goles, y llega fortalecida en la recta final del torneo.