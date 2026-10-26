"El único responsable soy yo": Almada asume la culpa tras el tropiezo del América

El estratega azulcrema reconoció que fue el partido que menos le gustó desde su llegada al equipo

América dejó escapar puntos en el Estadio Banorte tras caer ante Pachuca en la Jornada 14 del Apertura 2026, por lo que después del encuentro, Guillermo Almada reconoció que las Águilas estuvieron lejos de su mejor versión y asumió la responsabilidad por el resultado, al tiempo que señaló la necesidad de corregir los errores de cara al cierre del torneo.

¿Qué falló ante los Tuzos?

Hubo mucha paridad y ambos equipos generamos situaciones, aunque fue el partido que menos me gustó, en la etapa que llevo con el América, porque fuimos imprecisos por ciertos momentos

El técnico consideró que su equipo tuvo oportunidades para competir por un mejor resultado, pero no logró superar a un Pachuca que aprovechó sus ocasiones. Por ello, aseguró que el encuentro debe servir como experiencia para identificar los aspectos que necesitan mejorar.

América está obligado a ganar en cualquier cancha

Almada también descartó que jugar como local represente una condición determinante para las aspiraciones del conjunto azulcrema. Para el estratega, la exigencia de América se mantiene independientemente de la sede.

Guillermo Almada y Memo Ochoa antes del duelo ante Pachuca | Imago7

América tiene que ganar en el Azteca, afuera y en cualquier cancha, así que esto no es ninguna incondicionante. Tenemos que seguir mejorando para trabajar en las situaciones que tuvimos hoy

Almada protege a sus futbolistas

Finalmente, el entrenador dejó claro que las responsabilidades por el resultado se discutirán dentro del vestidor y evitó señalar individualmente a sus jugadores.

Miguel Borja decepcionado por el resultado ante Pachuca l MEXSPORT