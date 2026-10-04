La propuesta busca repartir la actual GAM en tres demarcaciones con gobiernos propios; el planteamiento ya es discutido en el Congreso capitalino, pero todavía no ha sido aprobado

La Gustavo A. Madero todavía no será dividida en tres alcaldías. Por ahora, lo que existe es una propuesta que plantea repartir el territorio actual entre Cuautepec, Lindavista y San Juan de Aragón, aunque también se ha mencionado el nombre de Guadalupe Hidalgo para una de las posibles demarcaciones. El proyecto aún tendría que pasar por un proceso legislativo antes de que pudiera convertirse en realidad.

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La idea ha comenzado a tomar fuerza porque la GAM es una de las alcaldías con mayor población de la Ciudad de México, con más de 1.1 millones de habitantes. Para quienes están a favor, dividirla permitiría que cada gobierno local atienda de manera más directa los problemas de sus colonias y reduzca la carga que actualmente concentra una sola administración.

El planteamiento contempla separar las 236 colonias que hoy forman parte de Gustavo A. Madero, aunque todavía no existe una delimitación oficial que indique con precisión qué zonas quedarían dentro de cada nueva alcaldía.

¿Cómo quedarían Cuautepec, Lindavista y San Juan de Aragón?

Uno de los escenarios que se ha puesto sobre la mesa considera que la zona norte de la actual alcaldía se convierta en Cuautepec, mientras otro bloque territorial forme San Juan de Aragón y una tercera parte corresponda a Lindavista. En algunas propuestas, sin embargo, se ha manejado el nombre de Guadalupe Hidalgo, por lo que todavía no hay una denominación definitiva.

La propuesta contempla repartir el territorio de la actual GAM entre tres nuevas alcaldías./ Pixabay

Los impulsores del proyecto sostienen que una división permitiría tener gobiernos más cercanos a los vecinos y facilitar la atención de temas como baches, agua, seguridad, mantenimiento urbano y servicios públicos. El argumento principal es que administrar una demarcación con más de un millón de habitantes vuelve más complicada la atención de necesidades que cambian de una zona a otra.

El tema ya ha sido llevado a espacios de discusión vinculados con el Congreso de la Ciudad de México, donde vecinos y actores políticos han planteado la posibilidad de modificar la organización territorial de la GAM. Sin embargo, esto no significa que exista una autorización para crear nuevas alcaldías.

Qué tendría que pasar para que la GAM se divida

Para que el cambio pueda concretarse no basta con una propuesta ciudadana o política. La Constitución Política de la Ciudad de México establece que cualquier modificación en el número, nombre o límites de las demarcaciones debe pasar por un proceso legislativo y considerar factores como población, territorio, infraestructura, presupuesto y características de las comunidades.

La discusión sobre dividir la GAM ha generado posturas a favor y en contra entre habitantes de la zona./ Pixabay

Además, una modificación de este tipo necesitaría el respaldo de dos terceras partes del Congreso de la Ciudad de México y también tendría que contemplar la consulta a los habitantes de las zonas que resultarían afectadas por el cambio.