Roban a Facundo en París y confiesa: “Me sentí un imbécil, no me vi mexicano”

Facundo contó que fue víctima de un robo durante su visita a París, donde dos hombres aprovecharon una conversación para quitarle la cartera./Especial

El conductor mexicano relató que dos hombres se acercaron para preguntarle de dónde era y aprovecharon el encuentro para quitarle la cartera, así convirtió su viaje a Europa en una mala experiencia

Facundo vivió un momento desagradable durante su estancia en París, Francia, luego de ser víctima de un robo mientras caminaba por la ciudad. El conductor contó que dos hombres se le acercaron con una aparente intención amistosa y comenzaron a preguntarle de dónde era; cuando respondió que venía de México, los desconocidos reaccionaron con entusiasmo y él pensó que podía tratarse de una conversación casual.

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Sin embargo, los sujetos aprovecharon el momento para sustraerle la cartera que llevaba en una cangurera. El presentador compartió lo ocurrido en un video publicado en sus redes sociales, donde relató la experiencia con el humor que lo caracteriza, aunque reconoció que el incidente lo hizo sentirse engañado y cambió su forma de relacionarse con las personas durante el viaje.

El robo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos

Facundo explicó que, al ver a los hombres acercarse y mostrar interés por su nacionalidad, bajó la guardia y creyó que había encontrado a dos personas con quienes podía conversar.

“Yo dije: ‘Ya tengo dos amigos’. Dos amigos de lo ajeno”, relató al recordar cómo terminó perdiendo sus pertenencias.

El conductor también reconoció que antes pensaba que, por ser mexicano y estar acostumbrado a escuchar historias de robos, sería difícil que le ocurriera algo similar. “Me sentí un imbécil y ahora estoy traumado, friqueado”, confesó. Su relato se difundió rápidamente y provocó comentarios de usuarios que compartieron experiencias parecidas durante viajes al extranjero.

El conductor pensó que había conocido a dos personas amistosas cuando le preguntaron de dónde era, pero después descubrió que le habían robado./Especial

Facundo admite que ahora desconfía de los desconocidos

Después del robo, el presentador aseguró que se siente más alerta cuando alguien se le acerca, pues la experiencia lo hizo cuestionar la confianza con la que caminaba por París. “Cada vez que veo gente, bro, ya desconfío muy cabrón”, dijo en el video, al explicar que el episodio lo dejó intranquilo.