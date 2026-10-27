Suzanne Faugier, exasistente de Adela Micha, acusó a la periodista de presuntamente fabricarle delitos como represalia por una demanda laboral./Especial

Suzanne Faugier, quien trabajó alrededor de 27 años con la periodista, aseguró desde el penal de Santa Martha Acatitla que las denuncias en su contra son una represalia por exigir una indemnización laboral

Suzanne Faugier Dracoulis, exasistente y colaboradora cercana de Adela Micha, lanzó nuevas acusaciones contra la periodista mediante un comunicado titulado Justicia para Suzanne, difundido el 26 de octubre. Desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanece en prisión preventiva, sostuvo que enfrenta un proceso penal como consecuencia de la demanda laboral que presentó tras terminar su relación de trabajo con la comunicadora.

En el documento, Faugier negó haber cometido los delitos que se le atribuyen y afirmó que Micha habría utilizado denuncias penales para evitar pagarle una liquidación. La excolaboradora también acusó a la conductora de presunto tráfico de influencias y aseguró que debería ser investigada. Hasta la publicación de los reportes consultados, Micha no había respondido públicamente a estos señalamientos.

La disputa entre Adela Micha y su excolaboradora comenzó tras el fin de su relación laboral, que derivó en una demanda por una presunta liquidación pendiente./Especial

¿Por qué la exasistente de Adela Micha asegura que le fabricaron delitos?

Según la versión de Faugier, su despido ocurrió el 18 de octubre de 2024, después de trabajar durante casi tres décadas como asistente personal, productora y coordinadora de invitados en los proyectos de la periodista. La exempleada afirmó que rechazó una propuesta de liquidación que consideró insuficiente y que incluía una cláusula que le impediría trabajar en medios de comunicación durante cinco años. Posteriormente, en noviembre de ese año, presentó una demanda laboral.

Faugier sostiene que, después de iniciar el reclamo, se abrieron cuatro carpetas de investigación en su contra para presionarla y evitar el pago de sus derechos laborales. En su comunicado también aseguró que la periodista habría presumido relaciones con funcionarios del sistema judicial capitalino que, según su versión, habrían influido en su situación jurídica. Estas afirmaciones forman parte de su denuncia pública y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

La exempleada aseguró que trabajó durante 27 años con Adela Micha y que su relación laboral terminó en octubre de 2024./Especial

¿De qué delitos acusan a Suzanne Faugier y qué respondió?

La excolaboradora permanece en prisión preventiva y enfrenta un proceso por el presunto delito de uso de documento falso. De acuerdo con información publicada sobre el caso, la investigación incluye documentos financieros con firmas que la denunciante asegura que no autorizó, entre ellos un contrato por un millón de pesos y un pagaré por un millón 240 mil pesos. Además, existe otra causa relacionada con una presunta administración fraudulenta de recursos vinculados con actividades profesionales de Micha.