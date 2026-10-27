Fallece Fernando Serrano Migallón, referente de la UNAM en el derecho y la historia de México

Fernando Serrano Migallón fue profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM./Especial

El profesor falleció a los 81 años, su legado abarca la formación de generaciones de abogados, la legislación sobre derechos de autor y el estudio de las constituciones mexicanas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó este 27 de octubre de 2026 la muerte de Fernando Serrano Migallón, académico que dedicó más de cuatro décadas a la enseñanza y la investigación. Su trabajo vinculó el estudio jurídico con la historia nacional y el desarrollo de las instituciones culturales.

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Originario de la Ciudad de México y nacido en 1945 en una familia de exiliados españoles, construyó una carrera que combinó la vida universitaria con el servicio público. En febrero de este año, el Consejo Universitario lo nombró profesor emérito, distinción que reconoció sus aportaciones a la institución.

Serrano Migallón dirigió la Facultad de Derecho de la UNAM entre 2000 y 2008./Especial

De las aulas de Derecho a la dirección de la Facultad

Serrano Migallón estudió Derecho y Economía en la UNAM y obtuvo un doctorado en Historia. También se desempeñó en dos ocasiones como abogado general de la Universidad y encabezó la Facultad de Derecho de 2000 a 2008.

Durante su gestión impulsó cambios en los planes de estudio y promovió una formación que incorporara el arte y la cultura a la experiencia de los estudiantes. Para él, la docencia era una parte fundamental de su vida profesional y el contacto con sus alumnos una de sus mayores satisfacciones.

Su trayectoria también incluyó responsabilidades en el ámbito educativo y cultural: fue secretario cultural y artístico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes entre 2009 y 2011, y subsecretario de Educación Superior de 2012 a 2014. Estos cargos ampliaron su participación en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la educación y la cultura.

El académico falleció a los 81 años, de acuerdo con los reportes publicados este 27 de octubre./Especial

Sus libros dejaron huella en el estudio constitucional de México

Como investigador, escribió más de 50 libros. Entre sus obras destaca La vida constitucional de México, colección de diez tomos dedicada a examinar la evolución jurídica del país, así como Historia mínima de las constituciones en México, en la que abordó los antecedentes y transformaciones del orden constitucional mexicano.

Otra línea importante de su trabajo fue el exilio español, una experiencia presente en su propia historia familiar. En títulos como La inteligencia peregrina estudió las aportaciones de los intelectuales republicanos que llegaron a México, mientras que otros de sus libros exploraron el asilo político y la memoria de sus padres.