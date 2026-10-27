La consejera electoral asumió temporalmente la presidencia del INE este 27 de octubre, tras la salida de Guadalupe Taddei en medio de investigaciones por presuntas irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una nueva presidenta provisional. Este martes 27 de octubre de 2026, Blanca Yassahara Cruz García fue designada para ocupar temporalmente el puesto que dejó Guadalupe Taddei Zavala, quien presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados en medio de señalamientos por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y proveedores del organismo.

El cambio ocurre a pocos meses de que México celebre las elecciones federales de 2027, por lo que la nueva encargada de la presidencia deberá mantener la operación del instituto mientras se define quién ocupará el cargo de manera definitiva. Aunque Cruz García llegó al Consejo General apenas en abril de este año, cuenta con experiencia en instituciones electorales y anteriormente estuvo al frente del organismo responsable de organizar las elecciones en Puebla.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García y cuál es su trayectoria?

Originaria del ámbito electoral poblano, Blanca Yassahara Cruz García es licenciada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución en la que realizó estudios con especialización en Derecho Constitucional y Amparo. Su carrera se ha desarrollado principalmente en la organización de elecciones, así como en labores jurídicas y administrativas dentro de organismos electorales.

Uno de sus cargos más importantes fue la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), responsabilidad que asumió en 2022 por designación del Consejo General del INE. Durante su gestión estuvo involucrada en los trabajos de preparación y desarrollo de los procesos electorales estatales, además de coordinar las actividades del organismo encargado de garantizar el ejercicio del voto en la entidad.

Antes de encabezar el instituto poblano, acumuló más de una década de experiencia dentro del INE, donde desempeñó distintas funciones relacionadas con la instalación de consejos distritales, la preparación de jornadas electorales y la supervisión de sistemas de información. También ocupó responsabilidades en la Junta Local Ejecutiva de Puebla y en órganos distritales, participando en tareas jurídicas, administrativas y de organización electoral.

Blanca Yassahara Cruz García cuenta con una amplia trayectoria en organismos electorales de México./ INE

Su llegada al Consejo General se concretó después de que la Cámara de Diputados aprobara su nombramiento el 21 de abril de 2026, junto con Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. Los tres rindieron protesta al día siguiente para desempeñarse como consejeros electorales durante nueve años, del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

¿Por qué salió Guadalupe Taddei y quién elegirá a la nueva presidencia del INE?

La renovación en la dirigencia comenzó el domingo 25 de octubre, cuando Guadalupe Taddei anunció su decisión de dejar la presidencia del instituto. Un día después, el lunes 26 de octubre, entregó formalmente su renuncia a la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés e irregularidades en la contratación de servicios. Estos señalamientos se encuentran sujetos a investigación y no representan una determinación definitiva de responsabilidad.

Tras su salida, las diez consejerías restantes iniciaron el procedimiento establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que permite elegir por mayoría simple a una persona para asumir provisionalmente la presidencia. De esta manera, Blanca Yassahara Cruz García fue designada para conducir temporalmente el Consejo General, mientras se lleva a cabo el proceso para nombrar a la nueva titular.

La decisión definitiva corresponderá a la Cámara de Diputados, que deberá realizar el procedimiento de selección y alcanzar el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes.