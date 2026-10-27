El integrante del colectivo Un Río en el Río fue visto por última vez el 13 de octubre en Nuevo León. Sus compañeros y familiares piden apoyo para localizarlo

La búsqueda de Samuel Cardona Garza, abogado y activista ambiental de 34 años, continúa en Monterrey, Nuevo León, luego de que fuera visto por última vez el pasado 13 de octubre en la colonia Vista Hermosa. La Fiscalía estatal emitió una ficha de búsqueda, mientras colectivos ambientales y personas cercanas difunden su información para ayudar a localizarlo.

Samuel, conocido como Sam, forma parte del colectivo Un Río en el Río, desde donde ha participado en acciones para defender el río Santa Catarina y promover la protección del medio ambiente. Su desaparición también ha movilizado a organizaciones y comunidades que se han sumado al llamado para dar con su paradero.

¿Quién es Samuel Cardona Garza?

Samuel Cardona Garza es un abogado de 34 años que participa en movimientos ciudadanos y organizaciones dedicadas a la defensa ambiental en Nuevo León.

Es integrante del colectivo Un Río en el Río, una agrupación que impulsa acciones para proteger el río Santa Catarina, su vegetación y el entorno natural de Monterrey.

Su labor se ha relacionado con la defensa de este espacio ante proyectos de infraestructura y modificaciones en el cauce del río. Entre los temas que han generado oposición de colectivos ambientalistas se encuentra la construcción de la Línea 4 del Metro de Monterrey, debido a sus posibles efectos en la zona.

Además de su participación en Un Río en el Río, también forma parte de los colectivos ambientales Salvemos el Parque Libertad, Noreste Sin Fracking y Greenpeace México.

Tras conocerse su desaparición, integrantes de colectivos y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes y fichas de búsqueda para ampliar la difusión del caso.

Lo que se sabe de la desaparición de Samuel Cardona

De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades de Nuevo León, Samuel Cardona Garza fue visto por última vez el 13 de octubre de 2026 en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

La Agencia Estatal de Investigaciones, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, emitió un reporte para solicitar la colaboración de la ciudadanía en su localización.

El colectivo Un Río en el Río también difundió el caso en sus redes sociales y expresó su preocupación por la ausencia de su compañero, a quien describió como parte de su comunidad y de la defensa colectiva del río Santa Catarina.

Hasta la información publicada el 27 de octubre, no se había confirmado públicamente su localización.

¿Cuáles son las características físicas de Samuel Cardona?

La ficha de búsqueda contiene los siguientes datos que pueden ayudar a identificarlo: Edad: 34 años.

Estatura: 1.80 metros.

Complexión: delgada.

Tez: morena clara.

Cabello: negro, largo y ondulado.

Ojos: café oscuro.

Entre sus señas particulares destacan tres tatuajes: una tortuga de colores en el antebrazo izquierdo, así como una flor de nochebuena y un timón en el antebrazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón color caqui y tenis.

La ficha también señala que Samuel padece diabetes.

Su ficha de búsqueda incluye características físicas y señas particulares. / Especial

¿Dónde reportar información para localizar a Samuel Cardona?