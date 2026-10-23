La crisis de personas desaparecidas en México continúa agravándose. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la impunidad por este delito supera el 98%, mientras los servicios forenses acumulan alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar.
ONU lleva crisis de desaparecidos en México ante la Asamblea General; exigen respuestas
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que el aumento de las desapariciones, las fallas en las investigaciones y las agresiones contra las madres buscadoras reflejan la gravedad del problema y las dificultades que enfrentan las familias para encontrar a sus seres queridos.
Desapariciones en México aumentaron en más de 36 mil casos
De acuerdo con los datos presentados por el Comité, durante su visita a México en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba poco más de 96 mil personas. Para abril de 2025, la cifra ya superaba las 131 mil, es decir, más de 36 mil registros adicionales.
La crisis también se refleja en los servicios forenses, donde los cuerpos sin identificar pasaron de aproximadamente 52 mil en 2021 a 72 mil a comienzos de 2026. Esta situación complica que las familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos y darles sepultura.
ONU lleva el caso de México ante la Asamblea General
Ante el agravamiento de la situación, el Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento que permite llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.
El organismo también expresó preocupación por las amenazas, agresiones y ataques contra familiares y personas que participan en las labores de búsqueda. Además, pidió impulsar medidas que permitan mejorar las investigaciones, el análisis forense y la protección de las víctimas y sus familias.
Por su parte, el Gobierno de México ha rechazado la interpretación del Comité sobre la existencia de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y ha defendido las acciones emprendidas, entre ellas la creación de comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y reformas legales.
El Comité aclaró que continuará el diálogo y el seguimiento con las autoridades mexicanas. La decisión de remitir el caso busca que la Asamblea General considere medidas de cooperación y apoyo para prevenir, investigar y erradicar las desapariciones forzadas.