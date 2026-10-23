La ONU advirtió que la crisis de desapariciones en México se ha agravado./Especial

El Comité contra la Desaparición Forzada advirtió que la situación ha empeorado, mientras miles de familias siguen buscando a sus seres queridos y enfrentan riesgos y falta de respuestas

La crisis de personas desaparecidas en México continúa agravándose. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la impunidad por este delito supera el 98%, mientras los servicios forenses acumulan alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar.

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El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que el aumento de las desapariciones, las fallas en las investigaciones y las agresiones contra las madres buscadoras reflejan la gravedad del problema y las dificultades que enfrentan las familias para encontrar a sus seres queridos.

México acumula alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses./Especial

Desapariciones en México aumentaron en más de 36 mil casos

De acuerdo con los datos presentados por el Comité, durante su visita a México en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba poco más de 96 mil personas. Para abril de 2025, la cifra ya superaba las 131 mil, es decir, más de 36 mil registros adicionales.

La crisis también se refleja en los servicios forenses, donde los cuerpos sin identificar pasaron de aproximadamente 52 mil en 2021 a 72 mil a comienzos de 2026. Esta situación complica que las familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos y darles sepultura.

El Registro Nacional superó los 131 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas en abril de 2025./Especial

ONU lleva el caso de México ante la Asamblea General

Ante el agravamiento de la situación, el Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento que permite llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas.

El organismo también expresó preocupación por las amenazas, agresiones y ataques contra familiares y personas que participan en las labores de búsqueda. Además, pidió impulsar medidas que permitan mejorar las investigaciones, el análisis forense y la protección de las víctimas y sus familias.

Por su parte, el Gobierno de México ha rechazado la interpretación del Comité sobre la existencia de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y ha defendido las acciones emprendidas, entre ellas la creación de comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y reformas legales.