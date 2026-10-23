Muere Michael Gray, protagonista de ‘Shazam!’ y rostro de Billy Batson, a los 75 años

Michael Gray alcanzó la fama al interpretar a Billy Batson en la serie de televisión Shazam!. / IMDb

El actor estadounidense alcanzó la fama en la década de 1970 como el joven que se transformaba en superhéroe al pronunciar la palabra “Shazam”.

Michael Gray, actor conocido por interpretar a Billy Batson en la serie de televisión Shazam!, murió a los 75 años en Palm Desert, California. Su fallecimiento ocurrió el viernes 16 de octubre de 2026 y fue confirmado públicamente seis días después, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

El intérprete se convirtió en uno de los rostros reconocidos de la televisión juvenil de los años setenta gracias a su participación en la producción basada en el personaje de DC Comics, en la que Billy Batson podía transformarse en el superhéroe Capitán Marvel.

¿De qué murió Michael Gray, actor de ‘Shazam!’?

Michael Gray falleció por causas naturales, según la información difundida por su representante y retomada por medios estadounidenses. La noticia se dio a conocer el 22 de octubre, aunque su muerte ocurrió días antes en California. Hasta el momento, los reportes publicados no han detallado públicamente más información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Michael Gray: así fue su papel como Billy Batson en ‘Shazam!’

Gray alcanzó popularidad al protagonizar la serie de acción real Shazam!, que se transmitió durante la década de 1970. En la historia, su personaje era un adolescente que recibía la capacidad de convertirse en un poderoso superhéroe al pronunciar la palabra “Shazam”.

La producción se estrenó en 1974 y permaneció al aire durante tres temporadas, hasta 1976. Mientras Gray interpretaba a Billy Batson, el personaje transformado en superhéroe fue interpretado por Jackson Bostwick y, posteriormente, por John Davey.

Su participación en la serie lo convirtió en un ídolo juvenil de la época e impulsó su presencia en revistas dirigidas al público adolescente.

El actor estadounidense murió a los 75 años en California. / IMDb

¿En qué otras series y películas apareció Michael Gray?

Antes de alcanzar la fama con Shazam!, el actor participó en distintas producciones televisivas. Entre ellas estuvo The Little People, serie de 1972, además de apariciones en programas como The Flying Nun y Room 222.

También formó parte de The Brady Bunch, donde interpretó a Jeff, uno de los intereses amorosos de Marcia Brady.

Después de su etapa de mayor popularidad, Gray se alejó de Hollywood y exploró otras actividades profesionales, entre ellas la enseñanza de teatro infantil y el negocio de las flores.

Michael Gray regresó a ‘Shazam!’ décadas después

Aunque durante años permaneció alejado de los reflectores, el actor volvió a encontrarse con los seguidores de la serie cuando Shazam! llegó al formato DVD en 2012. A partir de entonces, participó en convenciones de cómics y eventos con admiradores que recordaban su trabajo.

Su vínculo con la franquicia también tuvo un último guiño en la pantalla grande: Gray realizó una breve aparición en la película Shazam! Fury of the Gods, estrenada en 2023 y protagonizada por Zachary Levi.