¿De qué murió Tom Skerritt? El actor de Alien y Top Gun falleció a los 93 años

El estadounidense tuvo una carrera de más de seis décadas en Hollywood / Especial

También destacó en la televisión con Picket Fences, producción por la que obtuvo un premio Emmy en 1993

El cine de Hollywood perdió a uno de sus rostros más reconocidos. Tom Skerritt, actor recordado por sus participaciones en Alien y Top Gun, murió a los 93 años.

La noticia marca el final de una trayectoria de más de seis décadas, durante las cuales el intérprete participó en películas de ciencia ficción, dramas, comedias y exitosas producciones televisivas. Además de sus papeles en la pantalla grande, Skerritt consiguió reconocimiento por su trabajo en la serie Picket Fences, que le permitió obtener uno de los premios más importantes de su carrera.

Tom Skerritt participó en películas de ciencia ficción, dramas, comedias y series de TV / Especial

¿De qué murió Tom Skerritt?

De acuerdo con la información proporcionada, Tom Skerritt murió por causas naturales el pasado miércoles 21 de octubre de 2026, a los 93 años. La causa fue reportada a partir de información atribuida a su familia y difundida por medios de comunicación.

Tras darse a conocer el fallecimiento, sus familiares expresaron su tristeza y recordaron al actor por cualidades como su sentido del humor, curiosidad, sabiduría y generosidad. También destacaron su interés por la creatividad, las historias, el apoyo a los veteranos y el cuidado del medioambiente.

La familia solicitó privacidad durante el duelo y adelantó que los detalles de un homenaje conmemorativo se comunicarán más adelante.

Tom Skerritt murió por causas naturales el pasado miércoles 21 de octubre / Especial

Tom Skerritt: el actor que interpretó al capitán Dallas en Alien

Uno de los personajes más recordados de Tom Skerritt fue el capitán Dallas en Alien, película de ciencia ficción estrenada en 1979 y dirigida por Ridley Scott.

En la cinta, el actor formó parte de la tripulación de la nave espacial Nostromo, cuyos integrantes enfrentan una amenaza desconocida durante una misión. La producción se convirtió en un referente del género y consolidó su lugar entre las películas más emblemáticas de la ciencia ficción.

Tom fue el capitán Dallas en Alien e interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf en Top Gun / Especial

¿Qué papel tuvo Tom Skerritt en Top Gun?

Otro de los trabajos más conocidos del actor llegó en 1986, cuando interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf en Top Gun, película protagonizada por Tom Cruise.

En esta producción, Skerritt dio vida a un instructor de vuelo encargado de orientar a los pilotos de una academia militar. Su personaje aportó experiencia y autoridad a la historia, que se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de aquella década.

La película fortaleció su popularidad y sumó otro papel destacado a una filmografía que abarcó diferentes géneros y estilos narrativos.

¿En qué otras películas y series apareció Tom Skerritt?

La trayectoria de Skerritt incluyó numerosas producciones que abarcaron más de seis décadas. Entre las películas en las que participó se encuentran: M.A.S.H. (1970).

Flores de acero (1989).

Nada es para siempre (1992).

Contacto (1997).