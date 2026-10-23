Fuerza Regida se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, al conseguir ocho galardones durante la ceremonia celebrada el jueves 22 de octubre en Miami, Florida. Bad Bunny ocupó el segundo lugar entre los máximos ganadores, con siete reconocimientos, mientras que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos obtuvieron cuatro premios cada uno.
Premios Billboard de la Música Latina 2026: lista completa de nominados y dónde ver la entrega
La gala reunió a figuras del pop latino, la música urbana, la música tropical y el regional mexicano, en una edición en la que también sobresalieron Rosalía y Tito Double P.
Categoría de artistas
Artista del Año: Bad Bunny.
Artista del Año, Debut: Omar Courtz.
Gira del Año: Bad Bunny.
Artista Crossover del Año: Burna Boy.
Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny.
Artista de los Fans: Karol G.
Categoría de canciones
Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”.
Hot Latin Song Canción del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”.
Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma y Tito Double P, “daño”.
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino: Bad Bunny.
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina: Karol G.
Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año: Rimas.
Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos y Prince Royce, “Lokita Por Mí”.
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin.
Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”.
Categoría de álbumes
Top Latin Album del Año: Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA.
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino: Bad Bunny.
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina: Karol G.
Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año: Rimas.
Categoría Latin Pop
Artista Latin Pop del Año, Solista: Rosalía.
Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo: Maná.
Canción Latin Pop del Año: Karol G y Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”.
Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
Álbum Top Latin Pop del Año: Rosalía, LUX.
Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
Categoría Tropical
Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos.
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura.
Canción Tropical del Año: Romeo Santos y Prince Royce, “Lokita Por Mí”.
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos y Prince Royce, Better Late Than Never.
Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
Categoría Regional Mexicano
Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma.
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
Canción Regional Mexicana del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”.
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment.
Álbum Top Regional Mexicano del Año: Peso Pluma y Tito Double P, DINASTÍA.
Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año: Double P Records.
Categoría LATIN RHYTHM
Artista Latin Rhythm del Año, Solista: Bad Bunny
Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel
Álbum Top Latin Rhythm del Año: Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy
Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año: Rimas
Categorías de industria musical
Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin
Compositor del Año: Bad Bunny
Editorial del Año: Street Mob ENT, BMI
Productor del Año: MAG