La ONU lleva la crisis de desaparecidos en México ante la Asamblea General / Licencia CC

El Comité contra la Desaparición Forzada pidió que la situación de México sea examinado por la Asamblea General de la ONU, ante los indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas. El organismo también planteó reforzar la búsqueda de víctimas y la cooperación con el Estado mexicano

La crisis de personas desaparecidas en México ha aterrizadon nuevamente en el escenario internacional este martes 20 de octubre, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentara su informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de asuntos humanitarios y de derechos humanos. El organismo reiteró que el caso mexicano debe analizarse con carácter urgente.

El Comité señaló que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan ocurriendo en México de manera generalizada o sistemática, por lo que pidió que la Asamblea General examine la situación. La evaluación se apoya en información de organizaciones civiles y del propio Estado, y busca impulsar medidas para esclarecer los casos y combatir la impunidad.

El Comité reportó 819 solicitudes de acción urgente entre 2012 y 2026 / Licencia CC

México acumula casos con acciones urgentes

Entre 2012 y febrero de 2026, el Comité registró 819 solicitudes de acción urgente relacionadas con desapariciones en México, de acuerdo con su informe. De ese total, 90 correspondieron a 2025 y 15 se presentaron durante los dos primeros meses de 2026. Estas solicitudes buscan activar medidas inmediatas para localizar a personas desaparecidas.

El organismo también planteó fortalecer las labores de búsqueda, los análisis forenses y las investigaciones, además de brindar protección a las familias, colectivos y personas defensoras de derechos humanos. Entre las medidas propuestas está la cooperación técnica y especializada para esclarecer los hechos y revisar posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado

Familias y colectivos exigen respuestas sobre personas desaparecidas / Licencia CC

Gobierno mexicano cuestiona el informe

El Gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité y sostuvo que el documento no reconocía adecuadamente los avances institucionales realizados desde 2018. No obstante, manifestó su disposición a mantener la cooperación internacional en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

La ONU pide reforzar las búsquedas y las investigaciones en México / Licencia CC