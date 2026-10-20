¿Necesitas un trámite del SAT? Llegan oficinas móviles a Coyoacán y atienden sin cita

Las oficinas móviles del SAT estarán en Coyoacán hasta el 23 de octubre de 2026./Especial

Los módulos del SAT estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el centro de Coyoacán. Los contribuyentes podrán tramitar su RFC, obtener su Constancia de Situación Fiscal y gestionar su e.firma sin agendar una cita

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) instaló una oficina móvil en Coyoacán, Ciudad de México, para acercar algunos de sus trámites a los contribuyentes sin necesidad de reservar una cita. La atención estará disponible del 20 al 23 de octubre de 2026, por lo que quedan pocos días para aprovechar este servicio.

El módulo busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar que las personas tengan que trasladarse a otras oficinas para resolver gestiones básicas. Además, la atención es gratuita, aunque cada trámite tiene requisitos específicos que conviene revisar antes de acudir para evitar contratiempos.

Los contribuyentes podrán realizar algunos trámites fiscales sin necesidad de agendar una cita./@SAT

¿Dónde encuentro la oficina móvil del SAT en Coyoacán y cuál es el horario?

La unidad se encuentra en Jardín Centenario número 16, primer piso, colonia Coyoacán, código postal 04000, en una de las zonas más concurridas del centro de la alcaldía. El servicio se ofrece de 9:00 a 16:00 horas, del martes 20 al viernes 23 de octubre.

La atención se brinda sin cita previa, pero es recomendable llegar con tiempo y llevar los documentos necesarios. La organización de las filas y el flujo de personas puede variar según la demanda, por lo que acudir temprano podría ayudar a aprovechar mejor el horario disponible.

La oficina móvil se encuentra en Jardín Centenario 16, en el centro de Coyoacán./@SAT

¿Qué trámites puedes realizar en las oficinas móviles del SAT?

El módulo de Coyoacán ofrece tres gestiones principales para personas físicas, además de orientación fiscal. Estas son las opciones disponibles:

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC): permite obtener el registro necesario para identificarte ante la autoridad fiscal cuando comienzas una actividad económica o necesitas cumplir obligaciones tributarias.

Generación o renovación de la e.firma: sirve para acreditar tu identidad digital y firmar trámites y documentos electrónicos ante distintas instituciones.

Constancia de Situación Fiscal: documento que reúne datos de identificación fiscal, como el RFC, el régimen y el domicilio registrado ante el SAT.

Orientación fiscal: permite resolver dudas generales sobre trámites y obligaciones tributarias.