Día del Médico 2026: ¿por qué se celebra el 23 de octubre en México y cuál es su origen?

México conmemora el Día del Médico cada 23 de octubre para reconocer la labor de los profesionales de la salud. / iStock

Esta fecha reconoce la labor de los profesionales de la salud y recuerda un acontecimiento clave en la historia de la medicina mexicana. Conoce por qué se eligió el 23 de octubre

El Día del Médico se conmemora este 23 de octubre en México, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes se encargan de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. La celebración tiene un origen histórico relacionado con la enseñanza de la medicina en el país y con la creación de una institución que dio paso a la actual Facultad de Medicina de la UNAM.

¿Por qué se celebra el Día del Médico el 23 de octubre?

La elección del 23 de octubre está relacionada con un decreto emitido en 1833, durante las reformas educativas impulsadas por Valentín Gómez Farías, quien entonces era vicepresidente de México y asumía la Presidencia de manera interina.

De acuerdo con la Gaceta de la Facultad de Medicina de la UNAM, el 23 de octubre de ese año se estableció el Establecimiento de Ciencias Médicas, institución que contribuyó al desarrollo de la enseñanza médica en el México independiente.

Su creación representó un cambio importante en la formación de profesionales de la salud, pues incorporó un plan de estudios basado en la escuela francesa y contribuyó a integrar la medicina y la cirugía en una sola carrera: la de médico cirujano.

El 23 de octubre es una fecha para reconocer el trabajo de médicos y médicas en México. / iStock

¿Desde cuándo se celebra el Día del Médico en México?

Aunque el origen histórico de la fecha se remonta a 1833, la primera conmemoración del Día del Médico se realizó el 23 de octubre de 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, según la investigación publicada por la Facultad de Medicina de la UNAM.

Posteriormente, en 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableció formalmente el 23 de octubre de cada año como el Día del Médico.

El documento reconoció la importancia de estos profesionales para la protección de la salud de la población y destacó su participación durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Cada 23 de octubre se recuerda la importancia de los profesionales de la medicina en el sistema de salud mexicano. / iStock

¿Cuál es el objetivo del Día del Médico?

La conmemoración busca reconocer la labor de quienes trabajan en la atención de la salud, tanto en instituciones públicas como privadas.

Además de diagnosticar y tratar enfermedades, los médicos participan en la prevención de padecimientos, el seguimiento de pacientes y la recuperación de quienes requieren atención especializada.

Por ello, el 23 de octubre también es una oportunidad para agradecer su compromiso y recordar la importancia de contar con servicios de salud accesibles y profesionales capacitados.

¿El Día del Médico es un día de descanso obligatorio?

El Día del Médico no figura entre los días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, el 23 de octubre no implica un descanso obligatorio general para los trabajadores en México.

La fecha es una conmemoración dedicada al personal médico, aunque algunas instituciones de salud, organizaciones y centros educativos pueden realizar actividades especiales para reconocer su labor.