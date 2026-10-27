El 1 y 2 de noviembre no son días de descanso obligatorio para los trabajadores en México./ IA

El Día de Muertos está por llegar y muchos mexicanos se preguntan si habrá descanso obligatorio. Conoce qué establece la ley y si los estudiantes tendrán clases el próximo 2 de noviembre

Con la llegada del Día de Muertos 2026, miles de mexicanos comienzan a organizar sus actividades para recordar a sus seres queridos, visitar los panteones o reunirse en familia. Sin embargo, una de las principales dudas es si el domingo 1 y lunes 2 de noviembre serán días feriados oficiales, especialmente para quienes trabajan y esperan disfrutar de un fin de semana largo.

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Aunque se trata de una de las celebraciones más representativas de México, ninguna de las dos fechas está considerada como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por lo tanto, las empresas no están obligadas a suspender actividades y los empleados deberán presentarse a sus centros laborales conforme a sus horarios habituales, salvo que tengan un acuerdo diferente con sus empleadores.

¿Se paga doble o triple por trabajar el 1 y 2 de noviembre?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece las fechas en las que los trabajadores tienen derecho a descansar de manera obligatoria, pero el Día de Muertos no aparece en esa lista. Esto significa que trabajar el 2 de noviembre no da derecho a recibir un pago triple, como sucede durante los días feriados oficiales. En el caso del domingo 1 de noviembre, quienes laboren tendrán derecho a la prima dominical correspondiente y, si coincide con su descanso semanal, deberán recibir la compensación adicional que marca la ley.

Sin embargo, algunas empresas acostumbran otorgar el 2 de noviembre como día libre, ya sea por decisión interna, prestaciones adicionales o acuerdos establecidos con sus trabajadores. En estos casos, el descanso depende de las condiciones laborales de cada establecimiento y no de una obligación general. Por ello, es recomendable consultar directamente con el área de Recursos Humanos antes de organizar actividades para esa fecha.

Millones de mexicanos se preparan para recordar a sus seres queridos con ofrendas, flores de cempasúchil y veladoras./ Pixabay

¿Habrá clases el lunes 2 de noviembre de 2026?

Para los estudiantes de educación básica, el panorama será diferente. La Secretaría de Educación Pública (SEP) incluyó el lunes 2 de noviembre como día de suspensión de labores docentes dentro del calendario escolar 2026-2027, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional no tendrán clases.

Además, el viernes 30 de octubre tampoco habrá actividades escolares debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar. De esta manera, los estudiantes disfrutarán de cuatro días consecutivos sin clases, contando el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. El regreso a las aulas está programado para el martes 3 de noviembre, mientras que las actividades laborales continuarán con normalidad para quienes no tengan autorizado algún descanso especial.