El nuevo Tesla Roadster contempla tres modelos: Performance, Thrust y Rocket, cada uno con diferentes prestaciones.

Apartar el nuevo Tesla Roadster en México requiere desde 964 mil pesos y hasta 4.8 millones de pesos, dependiendo de la versión que se elija. El deportivo eléctrico de la empresa de Elon Musk cuenta con opciones de reservación para los compradores interesados, aunque pagar estas cantidades no significa que recibirán el automóvil de inmediato ni que ese sea su precio definitivo.

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La opción más económica es el Roadster Performance, cuyo apartado se divide en un depósito inicial de 100 mil pesos reembolsables y un segundo pago de 864 mil pesos, que debe realizarse en un plazo máximo de 10 días. Para quienes buscan una versión con mayores prestaciones, el modelo Thrust exige los mismos 100 mil pesos iniciales, pero el segundo desembolso aumenta a 4.7 millones de pesos, por lo que la cantidad total asciende a 4.8 millones.

Estos montos forman parte del proceso de reservación y permiten avanzar hacia la futura compra del vehículo. No obstante, Tesla todavía no establece el precio final de las unidades, por lo que los interesados deberán contemplar que el costo de adquisición podría ser mayor una vez que se definan las configuraciones y condiciones de comercialización.

¿Qué tiene de especial el nuevo Tesla Roadster que promete volar?

El interés por este automóvil aumentó después del 15 de octubre de 2026, cuando Elon Musk presentó una nueva demostración del Roadster en las instalaciones de SpaceX, ubicadas en McGregor, Texas, Estados Unidos. Durante el evento, el vehículo exhibió movimientos poco habituales para un deportivo, como elevarse momentáneamente del suelo y desplazarse mediante un sistema de propulsores.

La versión Thrust requiere depósitos que suman 4.8 millones de pesos, sin incluir el costo final del vehículo./ Tesla

El proyecto combina ingeniería automotriz con tecnología aeroespacial y contempla tres versiones: Performance, Thrust y Rocket. La primera está diseñada para circular por carretera, cuenta con espacio para dos ocupantes e incorpora aerodinámica activa y un mecanismo de succión que mejora el agarre del automóvil contra el pavimento, especialmente durante maniobras a gran velocidad.

Por su parte, Thrust añade propulsores de gas frío en la parte trasera, con los que Tesla busca alcanzar una aceleración de 0 a 60 millas por hora, equivalentes a unos 97 kilómetros por hora, en menos de un segundo. Este sistema permitirá mejorar el desempeño del deportivo, mientras que su comercialización será limitada a una unidad por cliente.

La propuesta más llamativa corresponde al Roadster Rocket, equipado con propulsores colocados alrededor de la carrocería para realizar desplazamientos verticales y movimientos laterales en el aire. A diferencia de las otras versiones, tendrá capacidad para una sola persona y estará disponible exclusivamente mediante invitación. Hasta ahora no se ha anunciado cuánto costará reservarlo y Tesla advierte que no está autorizado para utilizarse en vías públicas.

Producción del Tesla Roadster comenzaría en 2028 Aunque las reservaciones ya generan interés entre los aficionados a los automóviles eléctricos, Tesla tiene previsto comenzar la fabricación del Roadster en 2028, por lo que todavía falta tiempo para que los compradores puedan recibir sus unidades. Esta fecha representa un nuevo plazo para un proyecto que fue anunciado originalmente en 2017 y que ha registrado diversos retrasos durante su desarrollo.

La compañía tampoco ha confirmado cuándo llegarán los primeros vehículos a México. Incluso si la producción comienza conforme a lo previsto, esto no garantiza que las entregas nacionales se realicen durante el mismo año, ya que dependerán de la capacidad de fabricación, la disponibilidad de cada versión y los procesos necesarios para su comercialización.