Ofrenda para mascotas: ¿qué poner en el altar de Día de Muertos este 27 de octubre?

El 27 de octubre se recuerda popularmente a los animales de compañía fallecidos. / Especial

Perros, gatos y otros animales de compañía también tienen un lugar en las ofrendas. Estos son los elementos que puedes colocar para recordarlos

El 27 de octubre se dedica popularmente a recordar a las mascotas fallecidas como parte de las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos. Para honrar a esos compañeros que dejaron huella en sus familias, es posible preparar una ofrenda con fotografías, agua, alimento y algunos de sus objetos favoritos.

Aunque esta fecha se ha extendido en distintas partes de México, no forma parte de un calendario único ni se conmemora de la misma manera en todas las regiones. Por ello, cada familia puede adaptar el altar a sus creencias y recuerdos.

La ofrenda puede incluir elementos tradicionales de estas celebraciones y objetos que representen la personalidad de los animales de compañía.

¿Qué elementos debe llevar una ofrenda para mascotas?

No existe una lista obligatoria para preparar un altar dedicado a perros, gatos y otros animales. Lo importante es elegir objetos que permitan recordar los momentos compartidos con ellos. Estos son algunos elementos que puedes colocar: Fotografías: son el centro de la ofrenda y permiten recordar a la mascota.

Agua fresca: representa el descanso y la hidratación durante el regreso simbólico al hogar.

Alimento favorito: puedes colocar croquetas, premios o una pequeña porción del alimento que disfrutaba.

Juguetes y accesorios: una pelota, un peluche, su collar, correa o una cobija pueden formar parte del homenaje.

Cenizas: si conservas la urna de tu mascota, puedes incorporarla al altar.

Una carta o placa con su nombre: son opciones para personalizar el espacio y recordar su historia.

¿Se puede poner pan de muerto y calaveritas en el altar de las mascotas?

Sí. El pan de muerto, las calaveritas de azúcar y las frutas de temporada pueden incluirse como parte de la decoración de la ofrenda.

Estos alimentos representan elementos tradicionales de la celebración, pero no deben ofrecerse a los perros o gatos que viven en casa. El chocolate y otros ingredientes de consumo humano pueden resultar perjudiciales para los animales.

Si quieres incorporar comida al homenaje, puedes colocar el alimento habitual de tu mascota fallecida como un elemento simbólico.

Las mascotas también tienen un lugar en las ofrendas de Día de Muertos. / iStock

El papel de los perros en la tradición del Mictlán

La presencia de los perros en las creencias sobre la muerte tiene antecedentes en la cosmovisión de los pueblos nahuas. Dentro de esta tradición, el xoloitzcuintle acompañaba a las almas durante su tránsito hacia el Mictlán, el inframundo, y las ayudaba a cruzar un río como parte de su recorrido.

Por este motivo, las figuras de perros, especialmente de xoloitzcuintles, aparecen en representaciones vinculadas con el Día de Muertos.

Esta creencia es distinta de la costumbre contemporánea de dedicar el 27 de octubre a recordar a los animales de compañía fallecidos, aunque ambas reflejan el lugar simbólico que los perros ocupan en las tradiciones relacionadas con la muerte.