¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina 2026? Fechas, requisitos y paso a paso

La solicitud requiere la CURP del estudiante y la clave CCT de su escuela, además de los documentos de identificación de la persona tutora./Especial

Se abre registro para el apoyo del Gobierno de México, el cual está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas. Las familias podrán solicitarlo por internet hasta el 6 de noviembre y recibir hasta 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes, según el nivel educativo

Las familias que cuenten con niñas y niños que estudian en escuelas públicas ya pueden solicitar la Beca Rita Cetina 2026, un programa del Gobierno de México que busca apoyar la continuidad escolar mediante ayudas económicas. El registro comenzó el lunes 26 de octubre y permanecerá abierto hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

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El trámite se realiza por internet y requiere que la madre, el padre o la persona tutora tenga una cuenta Llave MX, además de documentos de identificación y datos escolares de los estudiantes. El monto depende del nivel educativo: para primaria se contempla un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, mientras que para secundaria se entrega un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de ese nivel.

La Beca Rita Cetina abrió un nuevo periodo de registro del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 para estudiantes de primaria y secundaria públicas./@gobiernocdmx

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina?

Antes de registrarse, las madres, los padres y las personas tutoras deben reunir la siguiente información.

Antes de registrarse, las madres, los padres y las personas tutoras deben reunir la siguiente información. Documentos de la madre, padre o tutor: CURP vigente y certificada.

Identificación oficial digitalizada, como INE, pasaporte o licencia de conducir.

Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico personal.

Cuenta Llave MX. Datos del estudiante: CURP vigente y certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública en la que estudia.

La identificación oficial y el comprobante de domicilio deben estar digitalizados para cargarlos en la plataforma. Conviene revisar que los archivos sean legibles y que los datos coincidan con los documentos originales.

Las familias pueden solicitar el apoyo económico por internet, a través del portal oficial de la Beca Rita Cetina y con una cuenta Llave MX./@gobiernodmx

Paso a paso: ¿cómo registrarse a la Beca Rita Cetina 2026?

El procedimiento se realiza en línea y consta de dos partes: registrar los datos de la persona tutora y después incorporar a cada estudiante.

1. Crea tu cuenta Llave MX. Ingresa a https://www.llave.gob.mx/ y selecciona la opción para crear una cuenta. Ten a la mano tu CURP, código postal, número de celular y correo electrónico. Sigue las instrucciones para validar tus datos y establecer una contraseña.

2. Entra al portal de la beca. Accede a https://www.becaritacetina.gob.mx/ e inicia sesión con tu cuenta Llave MX.

3. Registra tus datos como madre, padre o tutor. Verifica la información personal que aparece en el sistema. Después, carga la identificación oficial y el comprobante de domicilio digitalizados, completa los datos solicitados y acepta el aviso de privacidad.

4. Registra a tu hija, hijo o estudiante a tu cuidado. Selecciona la opción para registrar un estudiante e introduce su CURP. Valida la información y comprueba que los datos correspondan al menor que deseas incorporar.

5. Agrega los datos de la escuela. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel. Después, revisa los datos escolares que solicite la plataforma, como nivel educativo, grado y turno, y completa la información del parentesco.