Jugadores de Galatasaray y Fenerbahce en medio de una bronca en el Clásico de Turquía | AFP

El futbol turco dejó unas tristes imágenes luego de que los jugadores de ambos clubes se fueron a los golpes

Mientras las miradas del mundo estaban en Londres, para seguir la entrega del Balón de Oro de France Football, en Estambul, la Superliga de Turquía nuevamente dejó imágenes poco gratas en el futbol internacional. Fue al finalizar el Clásico entre Galatasaray y Fenerbahce que los jugadores de ambos clubes protagonizaron una pelea en el campo que dejó dos expulsados.

El partido en general estuvo marcado por la tensión, los roces y la rudeza por parte de ambos planteles. Sin embargo, fue hasta el final que la situación se salió de control y quedó en segundo plano la victoria 2-1 de Galatasaray, con doblete de Victor Osimhen y descuento de İrfan Can Kahveci.

¿Por qué empezó la pelea entre Galatasaray y Fenerbahce?

Luego de que el árbitro Atilla Karaoğlan pitó el final del partido, Kerem Aktürkoglu, de Fenerbahçe, y Roland Sallai, de Galatasaray, comenzaron a discutir. Fue el primero el que se acercó a reclamar y le colocó la mano en el pecho al segundo, tras lo cual ambos se empujaron y entonces llegaron jugadores de los dos equipos a separarlos.

Jugadores de Galatasaray y Fenerbahce en reclamos durante el Clásico de Turquía | AFP

Sin embargo, mientras algunos futbolistas trataron de calmar los ánimos, otros se enfrascaron en nuevas peleas en las cuales también se vieron involucrados los cuerpos técnicos y los utileros. La situación escaló a tal grado que requirió la intervención de integrantes del cuerpo de seguridad presentes en el estadio.

El propio Aktürkoglu fue uno de los jugadores que más molesto estaba, así como su compañero Mattéo Guendouzi, a quien un asistente técnico tomó por los hombros para aparentemente tratar de calmarlo. No obstante, esto solo molestó más al lateral de Fenerbahce y se desató otra gresca, con varios jugadores canarios rodeando al auxiliar.

Roland Sallai y Kerem Akturkoglu antes de la pelea entre jugadores de Galatasaray y Fenerbahce | AFP

Dos expulsados tras la pelea

Otra de las imágenes que trascendieron fue la de Abdülkerim Bardakci, de Galatasaray, y Archie Brown, de Fenerbahce, tomándose del cuello. Son ellos dos los únicos jugadores que en el acta arbitral quedaron registrados como expulsados, mientras que Aktürkoglu y Sallai solo fueron amonestados por el central.

Fue durante el altercado de Guendouzi que las imágenes captaron a Bardakci y Brown tomados del cuello y forcejeando, hasta el punto de que cayeron al césped. Ahí los rodearon integrantes de los cuerpos técnicos, delegados de la Superliga y elementos de seguridad, en un intento de separarlos y que no se metieran más jugadores a la pelea.