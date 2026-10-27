Harry Kane con su trofeo del Balón de Oro | AP

El delantero inglés habló tras la premiación para DAZN en Londres

Harry Kane mostró su auténtica felicidad por conquistar el Balón de Oro 2026 y simplemente se sinceró sobre este premio asegurando que era ahora o nunca debido a que ya cuenta con 33 años de edad.

Podría interesarte Empelotados Harry Kane se queda con el Balón de Oro y Lamine Yamal protagoniza los memes más crueles

“Alivió y felicidad, era ahora o nunca. Nunca se sabe si voy a ganar más. Tengo 33 años y no voy a estar aquí para siempre”, destacó mientras hablaba para los micrófonos de DAZN tras la ceremonia de premiación.

Harry Kane también mencionó el apoyo de sus seres queridos: “Ha sido una temporada fantástica. Cuando he visto a mi familia, me han apoyado muchísimo y todo lo que he ganado, lo comparto con ello”.

Harry Kane y Charlyn Corral, en la gala del Balón de Oro | AFP

Nuevo Balón de Oro llamado Harry Kane

Harry Kane ganó por primera vez en su carrera el Balón de Oro y se convirtió en el quinto jugador inglés en ganar el galardón de la revista France Football. El delantero se ha consolidado como el quinto inglés que ha alzado este distintivo.

Pese a los pocos reflectores que recibió a lo largo de su carrera, La resiliencia mental de Kane hizo que el jugador pudiera consolidarse como un de los atacantes más peligrosos en la Premier League con el Tottenham y ahora con el Bayern Múnich.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

¿Cuáles fueron los números de Harry Kane?

Los números hablan por si solos para el apodado ‘Huracán’. Harry Kane logró varias conquistas durante la temporada; la Bundesliga, Supercopa Alemana, Copa Alemana y una cantidad de 73 goles en 65 partidos, además de 8 asistencias.

El atacante tuvo una campaña destacada en Alemania y también aportó anotaciones importantes con la Selección de Inglaterra durante el Mundial de 2026 en donde anotó seis goles y se adjudicó el tercer puesto.

Harry Kane en el partido de Bayern Munich contra Arsenal en la Champions League | AP