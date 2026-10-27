Harry Kane mostró su auténtica felicidad por conquistar el Balón de Oro 2026 y simplemente se sinceró sobre este premio asegurando que era ahora o nunca debido a que ya cuenta con 33 años de edad.
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“Alivió y felicidad, era ahora o nunca. Nunca se sabe si voy a ganar más. Tengo 33 años y no voy a estar aquí para siempre”, destacó mientras hablaba para los micrófonos de DAZN tras la ceremonia de premiación.
Harry Kane también mencionó el apoyo de sus seres queridos: “Ha sido una temporada fantástica. Cuando he visto a mi familia, me han apoyado muchísimo y todo lo que he ganado, lo comparto con ello”.
Nuevo Balón de Oro llamado Harry Kane
Harry Kane ganó por primera vez en su carrera el Balón de Oro y se convirtió en el quinto jugador inglés en ganar el galardón de la revista France Football. El delantero se ha consolidado como el quinto inglés que ha alzado este distintivo.
Pese a los pocos reflectores que recibió a lo largo de su carrera, La resiliencia mental de Kane hizo que el jugador pudiera consolidarse como un de los atacantes más peligrosos en la Premier League con el Tottenham y ahora con el Bayern Múnich.
¿Cuáles fueron los números de Harry Kane?
Los números hablan por si solos para el apodado ‘Huracán’. Harry Kane logró varias conquistas durante la temporada; la Bundesliga, Supercopa Alemana, Copa Alemana y una cantidad de 73 goles en 65 partidos, además de 8 asistencias.
El atacante tuvo una campaña destacada en Alemania y también aportó anotaciones importantes con la Selección de Inglaterra durante el Mundial de 2026 en donde anotó seis goles y se adjudicó el tercer puesto.
Cabe mencionar, que desde horas antes de la ceremonia de premiación diversas publicaciones deportivas habían puesto al seleccionado inglés como uno de los máximos favoritos sino que el más favorito.