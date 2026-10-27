El delantero inglés tiene, ganador del máximo galardón individual de futbol, tiene pasado por México

Antes de convertirse en una de las máximas figuras del futbol mundial y conquistar el Balón de Oro 2026, Harry Kane tuvo una experiencia en Guadalajara que hoy adquiere un significado especial. En 2009, cuando todavía buscaba abrirse camino en las fuerzas básicas del Tottenham Hotspur, el delantero inglés disputó la Copa Chivas, un torneo juvenil que reunió a equipos nacionales e internacionales en territorio mexicano.

Lejos de los reflectores y del reconocimiento que alcanzaría años después, Kane llegó a la Perla Tapatía como una de las promesas del conjunto inglés. Su participación en el certamen fue discreta en términos goleadores, con una anotación, pero la experiencia le permitió enfrentarse a jóvenes futbolistas mexicanos que también buscaban construir su camino hacia el profesionalismo.

Durante la competencia, el Tottenham se midió ante rivales como Chivas y Universidad Católica, además de enfrentar a Monarcas Morelia en la ronda de cuartos de final. El conjunto londinense logró avanzar hasta las semifinales, instancia en la que se encontró con el Atlas.

El equipo rojinegro se impuso por marcador de 1-0, con un gol de Alonso Zamora, y dejó fuera a los ingleses de la pelea por el título. El encuentro también estuvo marcado por una fuerte gresca entre los jugadores al finalizar el partido.

Harry Kane con su trofeo del Balón de Oro | AP

Sin embargo, el Tottenham todavía tenía pendiente disputar el encuentro por el tercer lugar, precisamente ante el Guadalajara. El duelo se celebró en las instalaciones de Verde Valle y terminó con empate 2-2 durante el tiempo reglamentario. En ese partido, Kane consiguió marcar ante el portero rojiblanco Miguel ‘Wacho’, Jiménez.

La definición llegó desde el punto penal, donde el conjunto inglés se impuso por 4-2 para quedarse con el tercer puesto de la competencia. Así, uno de los delanteros que años después alcanzaría la cima del futbol internacional dejó su huella goleadora en las canchas de Guadalajara.

El Tottenham Sub-16 con Harry Kane en sus filas con el tercer lugar de la Copa Internacional Chivas 2009 | X: @joaquimbatica

Con el paso del tiempo, Kane se consolidó como una de las principales figuras de la Premier League con el Tottenham, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección inglesa y posteriormente emprendió una nueva etapa en el Bayern Múnich, en el futbol alemán.

Su paso por la Copa Chivas de 2009 representa hoy una curiosidad dentro de su trayectoria: antes de convertirse en una estrella mundial y ganar el Balón de Oro 2026, el delantero inglés también tuvo que abrirse camino en un torneo juvenil disputado en Guadalajara.