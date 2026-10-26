Harry Kane se queda con el Balón de Oro y Lamine Yamal protagoniza los memes más crueles

Los memes no perdonaron a Lamine Yamal en la entrega del Balón de Oro | Especial

Las redes sociales no perdonaron la derrota del español, la polémica previa y los momentos más comentados de la gala

La entrega del Balón de Oro 2026 no solo dejó a Harry Kane como el mejor futbolista del año, sino que también desató una ola de memes en redes sociales. Los aficionados aprovecharon la ceremonia para bromear sobre el resultado que Lamine Yamal se quedara con las manos vacías.

Los usuarios tenían a Lamine Yamal entre sus principales candidatos para levantar el trofeo, pero el joven talento del Barcelona se quedó con las ganas de conquistar el máximo premio.

Aunque recibió por cuarto año consecutivo el galardón al mejor jugador sub-21, la derrota en la categoría principal se convirtió en uno de los temas favoritos para las burlas digitales.

Los mejores memes del Balón de Oro 2026