La entrega del Balón de Oro 2026 no solo dejó a Harry Kane como el mejor futbolista del año, sino que también desató una ola de memes en redes sociales. Los aficionados aprovecharon la ceremonia para bromear sobre el resultado que Lamine Yamal se quedara con las manos vacías.
¿Quién es Harry Kane? El inglés que ganó el Balón de Oro
Los usuarios tenían a Lamine Yamal entre sus principales candidatos para levantar el trofeo, pero el joven talento del Barcelona se quedó con las ganas de conquistar el máximo premio.
Aunque recibió por cuarto año consecutivo el galardón al mejor jugador sub-21, la derrota en la categoría principal se convirtió en uno de los temas favoritos para las burlas digitales.
Los mejores memes del Balón de Oro 2026
La ausencia de Lionel Messi también dio material para las redes sociales, pues el argentino no acudió a la ceremonia y fue relacionado con la Messi Cup, torneo juvenil que se disputa en Miami.