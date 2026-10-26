El futbolista se convirtió en el quinto jugador de Inglaterra en ganar el trofeo de la revista France Football

Un huracán sacudió Londres y terminó por llevarse el metal áureo. Después de un gran número de rumores y una temporada espectacular, Harry Kane ganó por primera vez en su carrera el Balón de Oro y se convirtió en el quinto jugador inglés en ganar el galardón de la revista France Football.

Leytonstone, barrio del este de Londres, vio nacer un futbolista que llegó a la cima contra todo pronóstico. A diferencia de un Kylian Mbappé o un Lamine Yamal, Harry Kane nunca fue un jugador con los reflectores sobre él siendo tan joven; su mejor momento llegó hasta una parte avanzada de su carrera.

Harry Kane en el partido de Bayern Munich contra Arsenal en la Champions League | AP

De ser "gordito" a romper las redes

Durante su juventud, el jugador destacó en categorías inferiores de algunos equipos locales, lo que lo llevó a ser considerado para jugar en el Arsenal. Sin embargo, los Gunners dejaron ir al jugador por su físico, ya que los ojeadores consideraron que el pequeño de 12 años tenía un problema de peso.

La resiliencia mental de Kane hizo que el jugador llegase a ser uno de los atacantes más peligrosos en la Premier League con el Tottenham, aunque su inicio también fue complicado. Sin embargo, cuando su irrupción llegó, el atacante se convirtió en un verdadero huracán en cualquier área rival.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

Actualidad con Bayern Munich e Inglaterra

Kane llevó a los Spurs hasta lo más alto de las competiciones europeas, como lo fue la Gran Final de Champions League ante el Liverpool. Como toda historia de amor, la de Kane y el equipo de Londres terminó con el adiós con rumbo a Baviera, con el equipo que ha ganado todos sus trofeos.

Con el Bayern Munich, Kane ha anotado una cantidad enferma de goles, lo que lo hizo ganar las dos Botas de Oro en su carrera. Además, el inglés es el máximo goleador en la historia de los Tres Leones, selección a la que ha metido en dos ocasiones a Semifinales de la Copa del Mundo.

Harry Kane celebra tras el triunfo | AP

Los números generales de Harry Kane