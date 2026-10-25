Los bávaros se impusieron en una complicada visita y se mantienen en la pelea por el liderato de la Bundesliga

El Bayern Múnich consiguió una sufrida victoria en su visita al Friburgo, en un encuentro en el que tuvo que exigirse hasta el último instante para asegurar los tres puntos. El conjunto bávaro se impuso en un partido complicado y mantuvo el paso en la Bundesliga, donde comparte el liderato con el Borussia Dortmund. El triunfo también tuvo un significado especial para el equipo, que atraviesa días de preocupación por la delicada situación médica de su entrenador, Vincent Kompany.

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Upamecano y Gnabry encaminaron la victoria del Bayern

Las numerosas bajas obligaron al Bayern a realizar ajustes en su alineación, con oportunidades para futbolistas como Urbig, Stanišić, Bischoff, Karl y Gnabry. Incluso Alphonso Davies comenzó el encuentro desde el banquillo, pese a su reciente actuación contra el Arsenal, mientras que Harry Kane volvió a encabezar el ataque bávaro.

El partido comenzó con un Friburgo dispuesto a incomodar a uno de los principales candidatos al título alemán. Sin embargo, el Bayern encontró la manera de tomar el control después del primer cuarto de hora, cuando Dayot Upamecano se convirtió en protagonista al resolver una jugada que terminó por abrir el marcador.

Bayern Múnich vs Friburgo | AP

El defensor francés mostró su capacidad tanto en labores defensivas como ofensivas. Primero bloqueó un remate de Beste y después se incorporó al ataque para resolver un mano a mano frente a Backhaus, con lo que adelantó al conjunto visitante y le dio tranquilidad en un momento complicado del encuentro.

Con la desventaja, el Friburgo adelantó sus líneas y dejó espacios que el Bayern aprovechó para buscar el segundo tanto al contragolpe. Michael Olise tuvo una oportunidad con un disparo desde la frontal del área, mientras que Lennart Karl también intentó aumentar la diferencia, pero el encargado de ampliar la ventaja fue Serge Gnabry.

Al minuto 42, el atacante alemán aprovechó un desmarque a la espalda de la defensa para recibir el balón y definir por debajo de las piernas de Backhaus. El 0-2 permitió al Bayern marcharse al descanso con una ventaja importante, aunque el desarrollo de la segunda mitad demostraría que todavía no tenía asegurado el resultado.

Equipo del Bayern Múnich en la Bundesliga | AP

¿Cómo terminó sufriendo el Bayern Múnich ante Friburgo?

En el complemento, el Friburgo buscó reaccionar y obligó a intervenir a Urbig. El guardameta bávaro respondió ante los intentos de Scherhant y posteriormente tuvo que estar atento a un disparo cruzado de Matanović, quien ingresó para reforzar el ataque local.

El Bayern también tuvo oportunidades para sentenciar el partido. Harry Kane probó desde dentro del área y el equipo visitante generó aproximaciones para ampliar la diferencia, pero no consiguió marcar el tercer tanto que le habría permitido afrontar con mayor tranquilidad los minutos finales.

La incertidumbre aumentó cuando Bischof anotó en propia puerta al intentar cortar un envío lateral de Makengo. El autogol acercó al Friburgo en el marcador y transformó el cierre en un tramo de máxima tensión para los visitantes, que comenzaron a defender su ventaja ante la insistencia del conjunto local.

En el tiempo añadido, Urbig volvió a ser determinante con una intervención espectacular ante un remate de Ginter, quien buscó el empate tras un tiro de esquina. El Bayern resistió los últimos ataques y terminó asegurando una victoria que le permite mantenerse en la parte alta de la clasificación.

De esta manera, el conjunto bávaro sacó adelante un compromiso que se complicó más de lo esperado y consiguió tres puntos importantes en la lucha por la Bundesliga. El triunfo llegó en medio de la preocupación por la salud de Kompany, a quien el equipo dedicó una victoria que exigió esfuerzo, concentración y sufrimiento hasta el final.