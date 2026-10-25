Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc

La entidad Penner Sports Group han realizado una inversión minoritaria en el club español

El Valencia sigue en su plena reestructura para volver al protagonismo en LaLiga, ahora los propietarios de los Broncos de Denver, Greg y Carrie Penner, a través de su entidad Penner Sports Group, han realizado una inversión minoritaria dentro de la institución.

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¿Cuál es la novedad en el Valencia?

De acuerdo a Adam Schefter, los dueños del equipo de NFL se han involucrado dentro del balompié: "Los propietarios de los Broncos, Greg y Carrie Penner, a través de su entidad Penner Sports Group, han realizado una inversión minoritaria en el Valencia CF, un club de fútbol español que compite en LaLiga, anunció el equipo".

"Penner Sports Group también se convirtió en el mayor propietario minoritario de los Colorado Rockies a principios de este año", termina catapultando el posteo desde su cuenta de X.

Javier Aguirre al ser presentado como el nuevo entrenador del Valencia | X @valenciafc

Cabe mencionar, que tan solo hace unos días se dio a conocer que Peter Lim, dueño de los Murciélagos, vendió el 42 por ciento del equipo Pitchwise Holdings, consorcio estadounidense.

Pese a esta desinversión, el magnate de Singapur continuará conservando la mayoría accionarial, mientras que el grupo inversor asumirá lo que el club define como "una participación minoritaria significativa".

José Luis García Vaya, jugador del Valencia | x:@valenciacf

Asimismo, Pitchwise Holdings se presenta como una alianza de family offices e inversores institucionales de perfil a largo plazo. Al frente de este consorcio se sitúan Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, dos ejecutivos con dilatada trayectoria en la industria deportiva.

Dura derrota del Vasco Aguirre

Esta noticia de los propietarios de los Broncos se ha dado a conocer después de la derrota del equipo 'Che' ante el Villarreal en los últimos minutos 1-2 que representó al primera caída del Vasco Aguirre y que sigue sin ganar.

Con el resultado el Valencia cayó en la posición 19 de la temporada 2026/27 del campeonato español, sumando apenas seis puntos en diez partidos, con una marca de un triunfo, tres empates y seis derrotas.