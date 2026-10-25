Javier Aguirre estalla contra la expulsión de Elliott tras la derrota del Valencia: “Es una roja absurda, ridícula”

El técnico mexicano sufrió su primer descalabro al frente del conjunto naranjero, que perdió 1-2 ante Villarreal y permanece en puestos de descenso con seis puntos

Javier Aguirre vivió una noche complicada con el Valencia, que cayó 1-2 ante Villarreal y sufrió su primera derrota desde la llegada del entrenador mexicano. Tras el encuentro, el ‘Vasco’ expresó su molestia por la expulsión de Harvey Elliott, aunque también reconoció que su equipo cometió errores que terminaron por costarle el resultado.

“Yo creo que el equipo hace muchas cosas bien. Otras hay que mejorar. De repente nos perdemos un poquito en ese afán de querer ganar el partido”, señaló el estratega, quien lamentó que sus dirigidos no pudieran mantener la ventaja y terminaran cediendo ante su rival.

El resultado agravó la situación del Valencia, que suma apenas seis unidades después de diez jornadas y continúa en la zona de descenso de LaLiga. En sus primeros tres partidos al mando del equipo, Aguirre registra dos empates y una derrota, una racha que comienza a generar preocupación en el conjunto español.

“Como todo el valencianismo, bastante dolido, bastante enojado, bastante triste por la derrota. Por el esfuerzo que hacemos, pero no nos ha alcanzado en estos tres partidos”, reconoció el entrenador mexicano.

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Javier Aguirre critica la expulsión de Harvey Elliott

La expulsión de Harvey Elliott fue uno de los episodios que más irritaron al técnico mexicano. El futbolista vio la tarjeta roja tras protestar una decisión arbitral, una acción que provocó la inconformidad de Aguirre, quien cuestionó que su jugador se expusiera a una sanción de ese tipo.

“Una expulsión absurda, ridícula, evidentemente, por hablar, que apenas habla español. No sé qué le puede haber dicho al árbitro. El árbitro es bilingüe, es que no lo sé, pero fue por hablar y eso me irrita mucho”, declaró el estratega.

Pese a su evidente molestia, el ‘Vasco’ evitó responsabilizar directamente al futbolista por el tropiezo y asumió la responsabilidad por sus decisiones como entrenador.

“Ya se lo hice saber a él y hay códigos que no podemos… No es culpa de él, es culpa mía. En todo caso, por poner a los que pongo. La culpa es mía totalmente”, afirmó, al tiempo que adelantó que tratará el asunto con Elliott de manera interna.

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Aguirre también dejó claro que no pretende utilizar el arbitraje como argumento para explicar el resultado. El mexicano recordó su postura de no cuestionar públicamente a los silbantes y descartó cambiarla tras la derrota frente al Villarreal.

“Yo no voy a hablar de los árbitros. No lo he hecho en 50 años que llevo en el fútbol, 30 de entrenador, y no será hoy la noche que hable yo de eso”, sostuvo.

El Vasco asume la culpa por la derrota del Valencia

Aguirre reconoció que el Valencia tuvo ocasiones para ampliar su ventaja y encaminar el triunfo, pero no logró aprovecharlas. El entrenador hizo referencia a un gol anulado y a una oportunidad de Danjuma que pudo haber significado el 2-0.

“Tenemos el gol anulado ahí, tenemos el mano a mano de Danjuma y no sellamos el 2-0. Parecía que podíamos cerrar el partido, no se pudo y ellos tienen calidad”, explicó.

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El técnico también señaló que los errores defensivos y la falta de precaución en los momentos decisivos facilitaron la remontada del Villarreal. En su análisis, consideró que el equipo debía administrar mejor el resultado en lugar de arriesgarse a quedar expuesto ante los ataques del rival.

“Un balón largo, que creo que hay cierta duda con mi portero y con Pepelu, nos expone en campo abierto y nos hacen un gol que era evitable a toda luz”, comentó. Asimismo, insistió en que sus jugadores deben aprender a manejar los encuentros cuando no es posible asegurar la victoria: “Si no se puede ganar, pues hay que ser inteligentes como para conservar el marcador”.

Finalmente, el entrenador volvió a asumir la responsabilidad por el resultado y reconoció que todavía no ha conseguido el cambio que buscaba desde su llegada al banquillo valencianista.

“El responsable máximo de la derrota hoy soy yo, sin lugar a dudas. No es el árbitro, ni es Harvey, ni es Danjuma, soy yo”, sentenció.

“Vine para esto, para intentar mejorar esto y no lo he logrado. Entonces eso me tiene un poco inquieto”, concluyó Aguirre, consciente de que el Valencia necesita sumar puntos cuanto antes para salir de la zona de descenso.