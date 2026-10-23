El Vasco buscará ganar su primer partido como entrenador del conjunto blanquinegro

Valencia recibirá al Villarreal este sábado 24 de octubre a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el partido correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports, en un compromiso en el que el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre buscará conseguir su primera victoria bajo el mando del técnico mexicano.

El Valencia llegará al encuentro con la urgencia de sumar tres puntos para salir de la penúltima posición de la clasificación. Por su parte, el Villarreal intentará aprovechar el momento complicado de su rival para llevarse la victoria en una nueva edición de este enfrentamiento entre equipos de la Comunidad Valenciana.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

¿Cómo llegan Valencia y Villarreal al partido?

Javier Aguirre afrontará su tercer compromiso al frente del Valencia después de empatar 2-2 ante el Racing de Santander en su debut y firmar una igualada sin goles frente al Athletic Club. El estratega mexicano se mantiene invicto, aunque todavía no consigue su primera victoria desde su regreso al futbol español.

El conjunto blanquinegro atraviesa una situación complicada en el campeonato, por lo que necesita comenzar a sumar victorias para abandonar los puestos de descenso. La llegada del Vasco generó expectativas por su experiencia en equipos que atraviesan momentos difíciles.

Valencia vs. Athletic Bilbao | x:@Valencia

El Villarreal, por su parte, representa un desafío importante para las aspiraciones valencianistas, pues atraviesa un buen momento deportivo y cuenta con participación en competiciones continentales. El Submarino Amarillo buscará imponer sus condiciones ante un rival que necesita reaccionar cuanto antes.

Para Aguirre, el encuentro será una nueva oportunidad de demostrar que puede cambiar el rumbo del Valencia. Una victoria permitiría al equipo recuperar confianza y comenzar a escalar posiciones en LaLiga, aunque tendrá que superar a un rival que buscará complicarle la jornada.

Javier Aguirre al ser presentado como el nuevo entrenador del Valencia | X @valenciafc

¿A qué hora y dónde ver Valencia vs Villarreal?